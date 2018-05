A Ivrea torna la sesta edizione de La grande invasione

A Ivrea il Movimento è tornato Movimento (ma i Vaffa sono un lontano ricordo) : Il Movimento Cinque Stelle dedica la prima giornata di riflessione, dopo lo stallo registrato alle consultazioni, per ricaricare le batterie, riscoprendo le sue radici, aprendo al neolaborismo e rivendicando la propria alterità rispetto agli altri partiti. Che sono quelli con cui dovrà confrontarsi, a partire da lunedì, e ai quali invia segnali di disponibilità. I forni restano due, come in altre fasi della storia ...