A giugno Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono Wind Music Awards

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il 4 e 5avranno inizio icondotti dal presentatore toscanoe dall'attrice spagnolache da alcuni anniinsieme questa manifestazioneale. La nuova edizione annovera la presenza di artisti di un certo rilievo, un esempio si ritrova nella cantante Laura Pausini che quest'anno ha ottenuto un grande successo con il nuovo singolo dal titolo Non è detto. Inoltre ci saranno sul palco deidue artisti come J- Ax e Fedez che hanno formato una coppiaale caratterizzata dal grande successo, confermato da singoli divenuti dischi di platino. Il primosi conclude la collaborazione di J-Ax e Fedez con il concerto allo stadio San Siro che si intitola La Finale. Il loro singolo Italiana ha avuto milioni di visualizzazioni e il merito si ritrova nella loro capacità di far diventare ogni loro brano un ...