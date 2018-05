A 23 anni vola in cielo all’improvviso Piena di vita e in salute se ne va sotto gli

Boom di ascolti per Giovanni Floris «DiMartedì» vola al 14 - 04% di share : ascolti record per «DiMartedì». Il talk show di La7, condotto da Giovanni Floris, ha raggiunto la doppia cifra nello share, arrivando al 14,04% e 3.003.000 spettatori. Il programma - che aveva come ...

Crisi governo - spread Btp a due anni vola a 313 - massimi dal 2012 : Lo spread tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco vola a 313 punti base, ai massimi dal 2012 quando l'Italia era nel pieno della Crisi finanziaria. Il titolo italiano rende il 2,38%. ...

Borsa giù del 3% - spread a 280. Volano i tassi sui BTp a due anni : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero(all'1,213%)....

Nek e Patrizia Vacondio/ 18 anni di matrimonio : la favola d’amore di Filippo Neviani : Oggi, Nek e Patrizia Vacondio, festeggiano i 18 anni di matrimonio. Sui loro profili social, i due pubblicano le foto del giorno delle nozze, scambiandosi dediche d'amore.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:25:00 GMT)

Agrigento - auto vola giù da viadotto : muore 32enne e il figlio di 4 anni : Una donna di 32 anni, Maria Stella Traina, è morta insieme al figlio di 4 anni dopo esse precipitata con l'auto da un viadotto ad Agrigento.

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Nino Schurter e annika Langvad vincono in volata. Splendido terzo posto di Marika Tovo tra le Under 23 : La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo cross-country di Mountain bike si è svolta questo fine settimana a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). L’Italia centra uno Splendido podio nella gara Under 23 femminile grazie a Marika Tovo. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal maschile dove lo svizzero Nino Schurter conquista il primo successo stagionale. Il sei volte campione del Mondo, dopo aver chiuso le prime due tappe ...

Sale sulla tettoia per una bravata - scivola e muore a 19 anni : Nella notte si è arresa: è morta a soli 19 anni Chiara Pajola , la ragazza di Lavagno , Verona, che era caduta dall'altezza di 4 metri tentando di salire su una tettoia alla funicolare di Castel San ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini nella storia! Un italiano ai quarti dopo sei anni - ultima semifinale con Volandri nel 2007 : Un italiano torna ai quarti di finale degli Internazionali di tennis dopo addirittura sei anni! Fabio Fognini è entrato tra i migliori otto giocatori nel torneo di casa e domani proverà a regalarsi una nuova impresa per continuare il proprio sogno sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. L’ultimo giocatore capace di raggiungere questo punto del torneo era stato Andreas Seppi che nel 2012 si arrese a Roger Federer (poi sconfitto in ...

Bimba di 3 anni vola dal terrazzo - la madre arrestata : “Una voce diceva di buttarla giù” : La mamma della Bimba precipitata dal terrazzo di casa, a un'altezza di 6 metri, a Mogliano Veneto, è stata arrestata dai carabinieri di Treviso al termine di accertamenti e interrogatori. È accusata di tentato omicidio. Le “voci” nella sua testa le avrebbero detto di buttare giù la figlioletta.Continua a leggere

Bimba di 3 anni vola dal terrazzo a Treviso. La madre indagata per tentato omicidio : Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per il tentato omicidio della figlia di tre anni ancora da compiere che ieri è 'volata' dal terrazzo di casa, ad un'altezza di sei metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni.La piccola è ricoverata con riserva di prognosi all'ospedale di Treviso, ma non è in pericolo di vita. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata ...

Atletica - Mario Lambrughi vola sui 400m ostacoli : quarto italiano sotto i 49” - non succedeva da 13 anni : Mario Lambrughi si è letteralmente scatenato sui 400m ostacoli allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il 26enne ha infatti corso un notevole 48.99 diventando così il quarto italiano di sempre a scendere sotto la barriera dei 49′‘, a tredici anni di distanza dall’ultima volta (48.84 per Gianni Carabelli nel 2005). Il brianzolo ha così migliorato il proprio personale di ben 36 centesimi e ha naturalmente strappato il minimo per gli ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates nuovo gioiello britannico. In salita vola - può davvero sognare la maglia rosa? : Un allungo impressionante, per andarsi a prendere la maglia rosa concedendo al compagno Esteban Chaves la vittoria di tappa. Oggi Simon Yates si è candidato sul campo al successo finale del Giro d’Italia 2018, con una prova di forza negli ultimi due chilometri, in cui ha lasciato sul posto tutti gli avversari creando un buco di quasi 30” rispetto a tutti gli altri big. Fino ad ora, diciamolo, non aveva mai dato l’impressione di ...

Sondaggi - la strategia di Matteo Salvini è vincente : la Lega vola al 24 - 4 per cento e cannibalizza Forza Italia. Stabili M5s e Pd : 64 giorni, tre giri di consultazioni e uno stallo politico la cui unica via d’uscita sembra essere lo scioglimento anticipato – molto anticipato – delle Camere. Questo è bastato a Matteo Salvini per far diventare la “sua” Lega il secondo partito d’Italia. Secondo l’ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La7 sull’orientamento di voto, il Carroccio è al 24,4 per cento. Sette punti in più rispetto ...

Albissola - tre promozioni in 3 anni : ora è in Serie C. Una favola in Liguria : "Al termine della gara per un paio di minuti non ho più respirato, sono entrato in un mondo parallelo - ha detto l'allenatore Fossati -. Poi sono stato svegliato dall'abbraccio tumultuoso dei ragazzi ...