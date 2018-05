romadailynews

: 8° Microfono d’Oro: tutti i premiati dell’8 giugno: Si svolgerà Venerdì 8 Giugno 2018, alle… - romadailynews : 8° Microfono d’Oro: tutti i premiati dell’8 giugno: Si svolgerà Venerdì 8 Giugno 2018, alle… - 29061970p : @_ItsGiorgia allora dobbiamo ringraziare il mister , ci ha pensato #Amici17 portandolo in squadra dei bianchi ira17 microfono d'oro ah ah - fabrypacifici : Alle ore 10.10 circa, ospite di Elleradio fm 88.100, Laziali on Air. In esclusiva le ultime news del Microfono d'O… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Si svolgerà Venerdì 82018, alle ore 18, l’8^ edizione del ‘d’Oro’, l’Oscar della Radiofonia Romana, per la stagione 2017/2018. La manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici e presentata dall’attrice Cosetta Turco, coadiuvata da Raffaela Anastasio, si svolgerà al Planet Roma (ex Alpheus), in via del Commercio 36 (zona Ostiense), tempio storico della movida capitolina. Anche quest’anno, grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità, saranno diverse le categorie che avranno dei riconoscimenti, ogni vincitore sarà premiato da un ospite di prestigio. Nel corso della kermesse saranno assegnate anche delle gratificazioni speciali. Tra i vincitori dell’ambito premio: Enrica Bonaccorti, l’attore Sergio Friscia, la poliedrica Myriam Fecchi, il mitico DJ Andrea Torre, lo showman Pippo Lorusso, ...