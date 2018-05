6 anni di BTP in un grafico della Reuters

Spread e Tesoro - pessime notizie dall'asta dei Btp a 5 e 10 anni : i numeri che possono condannare l'Italia : pessime notizie dal Tesoro : l'asta dei Btp ha fatto il pieno , unico aspetto positivo, diversamente sarebbe stata crisi finanziaria conclamata e drammatica, con 1,75 miliardi di titoli quinquennali ...

Crisi governo - spread Btp a due anni vola a 313 - massimi dal 2012 : Lo spread tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco vola a 313 punti base, ai massimi dal 2012 quando l'Italia era nel pieno della Crisi finanziaria. Il titolo italiano rende il 2,38%. ...

Borsa giù del 3% - spread a 280. Volano i tassi sui BTp a due anni : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero(all'1,213%)....

Spread BTP-Bund a 2 anni - strategist : balzo tassi frenerà in modo grave economia e banche italiane : Attenzione anche al trend dei tassi dei bond a due anni che, alla vigilia, hanno riportato il balzo più forte dall'ottobre del 2014, ovvero in quasi quattro anni.

Btp affondano su timori politica - spread su Bund 10 anni oltre 150... : Aumenta la pressione sul mercato obbligazionario italiano, con gli investitori intimoriti dalla possibile nascita di un governo frutto di un'alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle.

Btp - avvio in calo - tasso 10 anni a 1 - 94% - massimo da quasi 2 mesi : Mercato obbligazionario italiano in ribasso in avvio di seduta, appesantito dalla perdurante incertezza politica nel Paese, in particolare dal ritardo che si registra nella trattativa tra Lega e M5s per la formazione del nuovo governo.

Tesoro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Teleborsa, - Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più ...

Lievi aumenti tassi Btp 3 e 7 anni in asta - mentre spread si lima : Roma, 11 mag. , askanews, Lievi aumenti dei tassi di interesse all'asta di emissione di due Btp, a 3 e 7 anni di scadenza, laddove su una ulteriore emissione di lungo periodo, 15 anni, si è assistito ...

Btp - spread su Bund 10 anni balza dopo riavvio confronto M5S-Lega... : ... dopo la conferma da parte del Quirinale della riapertura di un confronto sulla formazione di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega, le cui principali proposte di politica economica ...

Pieno asta Btp 5 e 10 anni - tassi giù : ANSA, - ROMA, 27 APR - Il Tesoro ha collocato in asta Btp a 5 e 10 anni con tassi in calo. Il rendimento medio del Btp quinquennale è sceso allo 0,56% dallo 0,86% del collocamento di marzo e quello ...

Btp aprono in lieve rialzo - spread su Bund appena oltre minimo 2 anni : Avvio positivo per il mercato obbligazionario italiano in attesa del verdetto di politica monetaria della Banca centrale europea.