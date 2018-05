5 startup che stanno cambiando l’industria della musica : Roadie Tuner Il Primavera Sound non è fatto solo di musica. Il festival di Barcellona ha anche spazi per esplorare tecnologia e nuove imprese per gli addetti ai lavori. All’interno del Primavera Pro, ormai da cinque anni, si selezionano le migliori startup in ambito musicale provenienti da tutto il mondo per il Primavera Pro startups, il forum sull’innovazione organizzato dal festival in collaborazione con Seed&Click. ...

Winedo - la startup che insegna l'arte del bere : Winedo nasce dall'unione di due parole: wine ed "Edo", che sta per "educational" ed è anche il nome del sistema attraverso il quale il cliente viene guidato alla scoperta del mondo del vino: come ...

Le startup che si occupano di blockchain e criptovalute hanno raccolto più soldi negli ultimi 5 mesi che in un anno e mezzo : Dopo le discussioni e i picchi speculativi, stanno arrivano gli investimenti. Dall'inizio del 2018, le startup che si occupano di blockchain e criptovalute hanno raccolto 1,3 miliardi di dollari in ...

Che fine hanno fatto le startup italiane a Berlino degli anni d’oro : DigItaly startup italiane a Berlino Erano circa trenta, sono sopravvissute in quattro. Sono le startup italiane fondate a Berlino tra il 2010 e il 2014 e tuttora attive o, perlomeno, acquistate e inglobate (con successo) da altre aziende. Sono Urbi, Coureon, Skysense e Spreaker (quest’ultima nata però ufficialmente a San Francisco). Il resto, se non ha chiuso ufficialmente, lo ha fatto nella pratica con la vendita della startup per pochi ...

La Bce sarà flessibile come una startup finché si farà guidare dai dati : Roma. Le Banche centrali sono all'apice della catena alimentare della finanza e sicure di questa dominanza possono variare postura senza conseguenze sostanziali. In merito alla riduzione e successivo ...

Perché in America le startup fanno provare le loro app agli ubriachi : Negli Stati Uniti startup e aziende tecnologiche ci hanno abituato a storie di successo tanto quanto a stranezze: Elon Musk probabilmente ci porterà su Marte, ma ha fatto parlare di sé anche per la produzione di lanciafiamme. Quello che è certo, è che raramente qualcosa che arriva dalle imprese dell’innovazione e dalle startup degli Stati Uniti passa inosservato. L’ultima invenzione, se così si può definire, è quella del Drunk User ...

Energia : Oman - partnership tra Pdo e Phaze Ventures per nuova piattaforma sostegno startup energetiche : ...una partnership con il gruppo di investimento Phaze Ventures per creare una nuova piattaforma volta ad incrementare le startup locali del settore energetico e ad attirare aziende da tutto il mondo ...

“Decollano” gli affari di D-Orbit - la startup italiana che porta i nano satelliti nello spazio : Per l’industria dello spazio è uno degli assi di sviluppo del futuro: i nano satelliti, sempre più usati per la sicurezza marittima, in ambito agricolo e per servizi di meteorologia. Ed è in questo mercato che si inserisce D-Orbit, startup comasca specializzata in sistemi di lancio, posizionamento e rimozione dei satelliti. L’azienda ha stretto un’alleanza di business Arianespace, gruppo francese di trasporto spaziale ...

Arcade è una misteriosa startup che porterà Google nel mondo dei videogiochi? : Prima ne abbiamo parlato come rivale diretto di Sony, Microsoft e Nintendo e poi successivamente come al lavoro su una console basata su un servizio in streaming denominato Yeti . Due voci molto interessanti riguardanti l'interesse nei confronti del mondo dei videogiochi da parte di Google, voci che ora si arricchiscono di un altro rumor altrettanto ...

Tempo di vacanze : 20 startup + 1 che cambiano il modo di viaggiare : Pochi altri settori dell’economia hanno potuto godere dei benefici della trasformazione digitale come quello di viaggi e vacanze. In Italia il turismo è un settore da oltre 100 miliardi di euro, secondo il XXI rapporto sul turismo italiano curato dall’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Cnr. Oltre tre volte l’agroalimentare e ben quattro volte più ricco di tessile e abbigliamento. E, di conseguenza, il business ...

Perché Bla Bla Car ha acquistato una startup senza utenti? : Blablacar continua nella sua opera di espansione di mercato. Venerdì 27 aprile la società di car pooling - cioè di condivisione di un'auto privata - ha acquistato Less , una start-up parigina per i ...

Stilout - la startup napoletana che crea outfit completi per ogni occasione : Si chiama “Stilout” (nome nato dalla fusione di “Stile” e “outfit”) la nuova startup made in Naples rivolta al pubblico femminile che si propone di rivoluzionare le vendite online del total look...

EarthNow - la startup che vuole monitorare la Terra in tempo reale : Foto: Alex Wong/Getty Images Posizionare in orbita 500 satelliti che coprano interamente la Terra in tempo reale. Questo l’obiettivo della startup EarthNow, uscita dall’incubatore Isf di Intellectual Ventures, che ha ottenuto finanziamenti da Bill Gates, Airbus, SoftBank e da Greg Wyler, fondatore e presidente della piattaforma per la creazione di siti web OneWeb che ha anche creato parte del software usato dalla startup. Il progetto ...