30 05 2018 - La città omaggia Lino Tabasso | una strada porterà il suo nome

IL FULGORE DI DONY - RAI 1/ Tra Roma e Bologna le due città di Pupi Avati (oggi 29 maggio 2018) : Il film “Il FULGORE di DONY”, diretto da Pupi Avati, va in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, martedì 29 maggio, alle 21.25. Nel cast Ambra Angiolini e Giulio Scarpati.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:51:00 GMT)

Perugia. Kidsbit Festival 2018 cresce ed entusiasma la città : ... laboratori creativi, spettacoli, installazioni interattive e videomapping che hanno fatto divertire e ballare insieme grandi e piccoli. Creare un Festival diffuso, sviluppato in 10 diverse location ...

Svelate le città di Radionorba Battiti Live 2018 - al via da Ostuni il 1° luglio : tutte le date : Le città di Radionorba Battiti Live 2018 sono finalmente ufficiali. Il Festival musicale cardine del Sud Italia è pronto a riaprire i battenti con la data del 1° luglio in quel di Ostuni, svolgendosi dalla Puglia alla Basilicata. Il primo appuntamento è confermato in Piazza della Libertà. Con 16 anni di esperienza alle spalle, la manifestazione ideata e supportata dal Gruppo Norba conterà ancora su 5 tappe, a partire proprio da quella del 1° ...

Lotta - Trofeo Internazionale Città di Sassari 2018 : pioggia di podi per l’Italia - cinque vittorie tra i senior. Duplice podio per il bronzo europeo Jacopo Sandron : Italia sugli scudi in occasione del 23° Torneo Internazionale Città di Sassari-Memorial Matteo Pellicone. Gli azzurri hanno conquistato ben 31 podi al Palaserradimigni, tra cui circa la metà, ben 15, nelle categorie senior. L’Italia ha fatto la differenza soprattutto nello stile libero e nella Lotta femminile. Aron Caneva ha trionfato nella categoria -74 kg stile libero, mentre William Raffi è salito sul gradino più alto del podio nei -92 ...

Baseball - Serie A1 2018 : volano Rimini e Bologna - squillo playoff del Città di Nettuno : Prendono il largo in testa alla classifica della Serie A1 l’UnipolSai Bologna e il Rimini. La squadra dei pirati liquida con due vittorie il San Marino. Gara1 è un monologo neroarancio con la T&A che paga un Jimenez fuori fase che subisce 8 valide in 4 inning lanciati. Dopo il vantaggio sammarinese al primo attacco il lineup di Ceccaroli si scatena trascinata da Freddy Noguera (4/5) e Romero (3/4 e 3 Rbi). Bene anche Ruiz e Bassani sul ...

Roma - scienza protagonista in città con Eureka 2018 : eventi fino al 3 Giugno : Molte novità ancora in calendario negli ultimi dieci giorni di Eureka! Roma 2018, la manifestazione, dedicata alla divulgazione e promozione scientifica che si conclude il prossimo 3 Giugno. Mai come in questa ultima parte bambini e ragazzi sono protagonisti delle numerose iniziative scientifiche in programma. Tra le novità a loro rivolte, due giornate speciali proposte dalla Fondazione Bioparco di Roma che dedica il 27 maggio all’evento ...

Linea Verde…va in città – Trentaquattresima puntata del 26 maggio 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Verbania. 34° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentaquattresima puntata del 26 maggio 2018 – ...

26/05/2018 - Cittadinanza Bene Comune - premiate le scuole vincitrici : Ancora Larino sul podio per la scuola secondaria di Primo Grado , con la classe I A e la sua splendida mongolfiera della Cittadinanza, che trasporta tutti i paesi del mondo in alto, ad annullare i ...

Truck Tour Banca del Cuore 2018 : dal 26 al 28 maggio la città di Rimini protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...

SISMA DEL MAGGIO 2012 - Le iniziative in programma in città martedì 29 maggio 2018 : ... Prof Alfredo Alietti, Dipartimento Studi umanistici dell'Università di Ferrara, Ordine dei Geologi In collaborazione con: Laboratorio di storia e comunicazione della scienza DOS "Design of Science" ...

Boxe - la città di Fermo ospiterà a giugno il Guanto D’Oro D’Italia 2018 Trofeo A. Garofalo : Dal 15 al 17 giugno andrà in scena il Guanto D’Oro D’Italia 2018 Trofeo A. Garofalo Il Guanto D’Oro D’Italia 2018 Trofeo A. Garofalo avrà luogo a Fermo dal 15 al 17 giugno. L’Evento, indetto dalla Federazione pugilistica italiana e organizzato dalla NiKE Fermo, si svolgerà presso la Palestra di Via Leti. La competizione guarderà anche al sociale visto che si farà promotrice della campagna ‘Un Pugno al ...

Probabili Formazioni Bari-Cittadella Serie B Play-Off 26-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Bari-Cittadella, Play Off Serie B, 26-05-2018, ore 18:00. Un dubbio in difesa per Grosso, mentre tra gli ospiti Chiaretti sarà il trequartista. Partono anche i Play-Off di Serie B con le prime gare secche, che si giocheranno nell’arco dei 90′. In questo articolo vi proponiamo il match tra Bari e Cittadella, con i padroni di casa che sembrano essere i favoriti assoluti per il passaggio del turno, ma ...

FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 : FIFA ed EA svelano che sarà Londra la città dove verrà incoronato il vincitore : Oggi Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annunciano che le EA SPORTS FIFA 18 Global Series si concluderanno a Londra dal 2 al 4 agosto con la FIFA eWorld Cup Grand Final 2018, dove 32 contendenti si sfideranno per raggiungere il titolo di campione del mondo. La qualificazione per ottenere uno di questi 32 posti si svolgerà dal 28 al 30 maggio e dall'1 al 3 giugno ad Amsterdam dove 128 contendenti si ...

StraGenova 2018 - in corsa tra i 'tesori' della città : la mappa del percorso : Genova - La StraGenova 2018 è in programma domenica 27 maggio : la grande festa della corsa, organizzata in collaborazione dal Secolo XIX e dalla Uisp, è aperta a tutta la città, e quest'anno si ...