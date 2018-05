1Password per Windows si aggiorna | introdotto il supporto per Windows Hello

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: #1Password per #Windows si aggiorna con supporto a #WindowsHello e altre novità - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: #1Password per #Windows si aggiorna con supporto a #WindowsHello e altre novità - FPSREPORTER : 1Password per Windows si aggiorna con supporto a Windows Hello e altre novità - WindowsBlogIta : #1Password per #Windows si aggiorna con supporto a #WindowsHello e altre novità -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Durante la giornata di ieri,persi èto alla versione 7.0.558 introducendo ilpere un design completamente rinnovato. Ridisegnato. Ricodificato. Ricostruito. Rimangono il cuore e l’anima di 1 Password, ma tutto il resto è cambiato. Benvenuti nella versione più veloce, sicura e versatile dipermai creata. Changelog Nuovo design: schermata di blocco, barra laterale, animazioni, font e icone; è stato tutto creato da zero; All Valuts: effettuando clic sull’header della barra laterale vengono visualizzati tutti i propri valut. Per gestirne più di uno è sufficiente cliccare su All Valuts;: ora è possibile utilizzare l’impronta digitale o il riconoscimento del volto per sbloccare; Nuovo design perMini: automaticamente,Mini può salvare i nuovi accessi ai siti ...