18enne sgozzata dalla madre in un messaggio vocale a un' amica | Vivo come

(Di mercoledì 30 maggio 2018) «Mamma non mi dice la verità su molte cose, mi rende la vita impossibile,nell'inferno di Dante». Così Yasmine Seffahi, la diciottenne uccisaa Cecchina lunedì 28 maggio, in uninviato a una sua, compagna di classe del liceo scientifico Vailati di Genzano che la ragazza frequentava.si legge su Il Mattino, la ragazza, marocchina di origine, era una studentessa modello, sempre impeccabile a scuola, mentre a casa viveva una situazione drammatica.Eppure Yasmine,ha detto alle amiche, era in un inferno dantesco, schiacciata tra la voglia di essere occidentale e le radici marocchine, la cultura musulmana e il Corano che lei leggeva da sola in casa: curiosa e studiosa com'era anche la sua religione andava approfondita. Yasmine era nata a Biella e il padre l'aveva lasciata da neonata sola con la, ...