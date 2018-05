huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 17enne si lancia sotto un treno a Montemarciano, nelle Marche, e viene fotografato da 3 ragazzi - ILpiddinoRocco : RT @HuffPostItalia: 17enne si lancia sotto un treno a Montemarciano, nelle Marche, e viene fotografato da 3 ragazzi - Mitramacco : RT @HuffPostItalia: 17enne si lancia sotto un treno a Montemarciano, nelle Marche, e viene fotografato da 3 ragazzi - HuffPostItalia : 17enne si lancia sotto un treno a Montemarciano, nelle Marche, e viene fotografato da 3 ragazzi -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ha aspettato che ilarrivasse, ha guardato a destra e a sinistra e poi si è buttato. Protagonista del gesto drammatico un giovane di 17 anni di, in provincia di Ancona. È successo poco prima delle 19 di martedì 29 maggio, proprio sui binari della piccola stazione del paese marchigiano. A rendere ancora più agghiacciante la situazione il fatto che la tragedia si sia consumatagli occhi di tre ragazzi intenti a fotografare in stazione il convoglio in arrivo. Tutta la scena è stata catturata dall'obiettivo dei giovani di Pesaro: come testimoniano anche le foto scattate, ilha oltrepassato la linea gialla e si ètoilin transito. Sulla dinamica dei fatti, come si legge su Il Messaggero, non ci sarebbero dubbi. Una volta ricostruita l'identità del giovane, di origini filippine ma residente a ...