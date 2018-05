Zingaretti | con morte Mieli perdiamo punto riferimento memoria Shoah

Bufera su M5s dopo chiusura Casa donne; Zingaretti - 11 mln a 'Torno subito'; Coldiretti : Task force animali contro erba alta : In queste ore tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo stanno esprimendo solidarietà al progetto del movimento delle donne di Roma, unico in Italia, autofinanziato e senza fini di ...

Zingaretti - congratulazioni a Bambino Gesù per ennesimo traguardo in ricerca e cura malattie rare : “All’equipe di Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coordinata dal Dott. Fabrizio De Benedetti, vanno i complimenti e le congratulazioni per la scoperta di un farmaco in grado di contrastare alcune malattie rare autoinfiammatorie. Si tratta dell’ennesimo successo per il Bambino Gesù che raggiunge un altro importante traguardo nell’eccellenza e nell’innovazione per la cura di malattie rare e di patologie gravi. Siamo orgogliosi di ...

Pd : Zingaretti - condivido proposta Martina - priorità salvare partito : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “La proposta Martina a me sembra ragionevole e condivisibile. Eleggere un segretario in assemblea e fare il congresso”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Nei prossimi mesi dovremo certo discutere e decidere ma anche lottare, batterci, fare opposizione in Parlamento e nei territori. Con il governo che si sta formando mi sembra difficile sia possibile ...

Così Raggi invita Lombardi a rompere con Zingaretti : Roma. La Nemesi corre via chat, nel brogliaccio che ha per oggetto il rapporto non proprio serenissimo tra Virginia Raggi, sindaco di Roma a cinque stelle, e Roberta Lombardi, già candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, ora consigliere regionale di opposizione dialogante con il govern

Zingaretti : dare a Regione Lazio villa confiscata ai Casamonica : Zingaretti: vogliamo abbatterla e restituire giardino ai cittadini Roma – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “Chiederemo all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alle mafie di dare alla Regione Lazio la villa confiscata ai Casamonica e vandalizzata in via Roccabernarda 15″. La abbatteremo e restituiremo un giardino ai cittadini. Domani sopralluogo -aggiunge Zingaretti-. ...

Polverini (FI) : Zingaretti - non avrei fatto alleanza con M5S : Roma – Renata Polverini, deputata di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’alleanza tra Zingaretti e il M5S in Regione Lazio “Queste alleanze possono trovare un’intesa su alcuni punti, ma non sono sicuramente alleanze di programma e di prospettiva. Bisognava tornare ...

Zingaretti - con illuminazione Acea rilancio Castello Santa Severa nel mondo : Roma, 11 mag. - , AdnKronos, - "L'illuminazione del Castello di Santa Severa, grazie alla collaborazione con Acea, è un nuovo passaggio per il rilancio e la valorizzazione dello storico complesso. Un ...

Pd in platea con il popcorn Spunta l'ipotesi Zingaretti : Un congresso vero, in cui si individui un leader e ci si dia una piattaforma politica e un profilo di argine ai populisti', spiega un dirigente. Nel frattempo, servirà un organo di garanzia a ...

I social commentano il racconto di Luca Zingaretti su Aldo Moro : "Colpisce come un pugno allo stomaco" : "come un pugno forte, alla bocca dello stomaco". Colpisce, emoziona, commuove l'interpretazione di Luca Zingaretti, che in "un'orazione civile" - così l'ha definita lui stesso - andata in onda su Rai Uno, ha letto l'ultima lettera scritta dallo statista alla moglie Noretta, prima di essere ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978."55 giorni senza Moro" è stato benedetto dall'auditel - 3 milioni 669 mila spettatori con uno share ...

Aldo Moro : la Rai ricorda lo statista con un’orazione civile di Zingaretti. Programmazione completa della Giornata per le vittime di terrorismo : Luca Zingaretti - 55 giorni, l'Italia senza Moro 9 maggio 1978. Sono passati quarant’anni dall’assassinio di Aldo Moro, eppure le immagini del suo corpo nella Renault 4 rossa in via Caetani sono una ferita ancora aperta. Un momento drammatico per lo Stato e per la società. Nell’anniversario di quel tragico avvenimento, la Rai dedicherà allo statista una speciale Programmazione in concomitanza con la Giornata in memoria ...

Anticipazioni 55 giorni - l’Italia senza Moro : Zingaretti racconta Moro : Come annunciato dalle Anticipazioni di 55 giorni l’Italia senza Moro sarà Luca Zingaretti a raccontare Aldo Moro durante la prima serata di Rai 1 di martedì 8 maggio 2018. L’amatissimo attore, in onda dalle 20:30 porterà sul piccolo schermo una sua idea tratta dal testo 55 giorni. l’Italia senza Moro di Stefano Massini. L’obiettivo è quello di ricordare l’anniversario di uno degli avvenimenti più cruciali della storia ...