X Factor nuova giuria 2018 | confermato l’arrivo di Asia Argento

Asia Argento nuova giudice di X Factor. Confermati Manuel Agnelli - Fedez - e Mara Maionchi : Asia Argento è la nuova giudice di X Factor 2018. In giuria Confermati Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli. Asia Argento prenderà il posto di Levante, nel talent condotto da Alessandro Cattelan."Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, ...