X Factor 2018 | giuria | cast e tutte le anticipazioni Tra i giudici arriva Asia Argento

X Factor 2018 - colpo di scena : Asia Argento in giuria : ... nella sua pluridecennale e multiforme carriera ha spaziato dal cinema, dove è regista e autrice, alla tv, e alla musica, con una visione unica, spaziando nel mondo industrial ed elettropop. È stata ...

Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento nella giuria di X Factor 2018 : X Factor 2018 ha la sua giuria: saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a sedere al tavolo della prossima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia. Confermatissimo alla conduzione Alessandro Cattelan. “Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare ...

Ultimo giorno dei casting di X-Factor 2018 a Roma : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:57:03+00:00 Roma – Sono partite da Roma le selezioni dei nuovi talenti di X Factor 2018. I tre giorni capitolini di casting si chiuderanno oggi, 30 aprile. Sono in migliaia gli aspiranti cantati che si sono presentati all’Auditorium Parco della Musica per realizzare il loro sogno. Ma la sfida non è […]

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Casting di X Factor 2018 a Roma : come iscriversi per partecipare - quali canzoni preparare : I Casting di X Factor 2018 a Roma si terranno tra il 28 e il 30 aprile. Partono dalla capitale i Casting per la nuova edizione del talent show di Sky Uno e la prima tappa si terrà a Roma! Le date sono quelle del 28-29 e 30 aprile, la location è quella dell'Auditorium Parco della Musica. I Casting di X Factor 2018 sono aperti ai maggiori di 16 anni. I ragazzi di età compresa tra i 16 anni e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i ...

Einar Ortiz - squadra blu/ Chi è? "Scartato" da Fedez a X Factor che ha conquistato Paola Turci (Amici 2018) : Il cantante Einar Ortiz è uno dei concorrenti di Amici 2018 giunto al Serale, che prende il via questa sera, sabato 7 aprile, alle 21.10 su Canale 5. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:50:00 GMT)

