X Factor 2018 | confermati i quattro giudici di quest’anno

: Annunciati i GIUDICI di X Factor 2018! Ora mancano solo i 12 concorrenti ufficiali e...il pubblico! ?? SCOPRI QUI CO… - team_world : Annunciati i GIUDICI di X Factor 2018! Ora mancano solo i 12 concorrenti ufficiali e...il pubblico! ?? SCOPRI QUI CO… - LaStampa : È ufficiale, X Factor 2018 ha la sua giuria: arriva Asia Argento, resta Manuel Agnelli - Corriere : Asia Argento nuova giudice di X Factor 2018. Confermati Agnelli, Fedez, e Maionchi -

(Di martedì 29 maggio 2018) Xha già annunciato i suoi: la 12esima edizione del talent musicale di Sky Uno potrà contare su tre volti noti del programma ed una new entry che ha già sollevato qualche polemica sui social. Xcontinua inoltre la sua ondaga di casting, per individuare i prossimi concorrenti che vedremo in tv sul canale satellitare. Idi X: Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli Per la gioia di tutti i fan, Mara Maionchi è pronta a rimettersi di nuovo in gioco nella prossima edizione del talent. Anche se la produttrice discografica non ha mai davvero lasciato il programma, Mara è ritornata dietro il tavolone deisolo l’anno scorso e dopo due anni di assenza. Severa e intuitiva, la Maionchi ha stretto un particolare sodalizio con Fedez ed ha tenuto testa ai nomi su cui Manuel Agnelli aspirava alla vittoria. Alla fine il ...