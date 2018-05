X Factor 2018 | Asia Argento nella giuria del talent

superguidatv

: È ufficiale, X Factor 2018 ha la sua giuria: arriva Asia Argento, resta Manuel Agnelli - LaStampa : È ufficiale, X Factor 2018 ha la sua giuria: arriva Asia Argento, resta Manuel Agnelli - Corriere : Asia Argento nuova giudice di X Factor 2018. Confermati Agnelli, Fedez, e Maionchi - askanews_ita : Asia Argento nella giuria di X Factor -

(Di martedì 29 maggio 2018) Svelata laal completo della prossima edizione di X: accanto ai veterani della novità assoluta è l’arrivo diSi scaldano i motori per la dodicesima edizione di X. Da poche ore, infatti, è stata annunciata laal completo della prossima stagione delshow in arrivo a settembre su SkyUno. Tra conferme e new entry scopriamo chi saranno i quattro giudici di X12. XE’la grande novità di X12. L’attrice italiana, figlia del regista del brivido, è una delle nuove giurata della prossima edizione deltelevisivo di Sky Uno. Un ruolo completamente diverso per l’ex compagna di Morgan che torna in televisione dopo lo scandalo Harvey Weinstein. Negli ultimi mesi, infatti,è stata protagonista in Italia e nel mondo dopo le scioccanti ...