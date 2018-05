Volo MH370 - stop definitivo alle ricerche del relitto : Volo MH370, stop definitivo alle ricerche del relitto Volo MH370, stop definitivo alle ricerche del relitto Continua a leggere L'articolo Volo MH370, stop definitivo alle ricerche del relitto proviene da NewsGo.

Le ricerche del Volo MH370 sono finite - di nuovo : Ocean Infinity, la società statunitense che dallo scorso gennaio aveva ripreso le ricerche del volo MH370, ha detto di aver sospeso le operazioni di ricerca, che non avevano ancora portato a nessun risultato concreto. Il governo malese ha detto di non The post Le ricerche del volo MH370 sono finite, di nuovo appeared first on Il Post.

L’Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ha contestato la recente teoria secondo la quale il pilota del Volo MH370 schiantò volontariamente l’aereo : L’Australian Transport Safety Bureau (ATSB), l’ente australiano che si occupò delle indagini ufficiali sul volo MH370 della Malaysia Airlines, scomparso nell’Oceano Indiano l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo e mai ritrovato, ha contestato le recenti teorie secondo le quali The post L’Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ha contestato la recente teoria secondo la quale il pilota del volo MH370 schiantò volontariamente ...

Malaysia - incidente al Volo MH370 : teoria della strage-suicidio?/ Video - 60 Minutes : "pilota pianificò tutto" : Malaysia, incidente al volo MH370: spunta nuovamente la teoria della strage-suicida, supportata da un'indagine compiuta da 60 Minutes. Ecco le ultime novità sul giallo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:00:00 GMT)

C’è una nuova inquietante teoria sull’incidente al Volo MH370 : Un affidabile team di investigatori sostiene che sia stato pianificato dal pilota, e la prova principale è una strana manovra The post C’è una nuova inquietante teoria sull’incidente al volo MH370 appeared first on Il Post.

Il mistero del Volo MH370 scomparso - la svolta : “Fu il pilota suicida a far cadere l’aereo” : Il mistero del volo MH370 scomparso, la svolta: “Fu il pilota suicida a far cadere l’aereo” Il pilota del volo MH370 scomparso sull’Oceano Indiano l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo avrebbe deliberatamente eluso i radar e fatto precipitare l’aereo uccidendo se stesso e tutti i passeggeri. Ne è convinto il team di inquirenti […] L'articolo Il mistero del volo MH370 scomparso, la svolta: “Fu il pilota suicida a far ...

Il mistero del Volo MH370 scomparso - la svolta : “Fu il pilota suicida a far cadere l’aereo” : Il pilota del volo MH370 scomparso sull'Oceano Indiano l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo avrebbe deliberatamente eluso i radar e fatto precipitare l'aereo uccidendo se stesso e tutti i passeggeri. Ne è convinto il team di inquirenti che da anni sta cercando di risolvere il mistero dell’aereo della Malaysia Airlines.Continua a leggere

La sciagura Mh370 - gli esperti : "Pilota suicida a bordo del Volo" : Un altro Lubitz ha causato uno dei più grandi disastri aerei della storia dell'aviazione civile? A quanto pare dietro la sciagura dell' Mh370 s comparso sull'Oceano Indiano nel marzo del 2014 con 239 ...

Volo MH370 - gli inquirenti : “Pilota in missione suicida - fece cadere l’aereo” : Volo MH370, gli inquirenti: “Pilota in missione suicida, fece cadere l’aereo” Volo MH370, gli inquirenti: “Pilota in missione suicida, fece cadere l’aereo” Continua a leggere L'articolo Volo MH370, gli inquirenti: “Pilota in missione suicida, fece cadere l’aereo” proviene da NewsGo.

Aereo scomparso - “il pilota ha eluso deliberatamente i radar”. Rispunta ipotesi suidicio-omicidio per Volo MH370 : Il pilota del volo MH370 scomparso sull’Oceano Indiano l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo “ha deliberatamente eluso i radar” ed ha fatto precipitare l’Aereo in una missione suicida pianificata a lungo: ne è convinto il team di inquirenti che ha cercato di risolvere il mistero del Boeing 777 della Malaysia Airlines, incluso Martin Dolan, l’uomo che ha guidato le vane ricerche sottomarine dell’Aereo. Dolan, riporta Newsweek, ...

Il Volo MH370 fu un altro caso GermanWings? : L'aereo della Malaysian Airlines , scomparso nel nulla quattro anni fa con a bordo 239 persone, fu condotto deliberatamente dal pilota il più lontano possibile dal mondo abitato e dai radar. Non si trattò, quindi, di un incidente o di un attacco militare, come era stato suggerito in passato, ma di un 'omicidio di massa portato a termine dal pilota', come nel ...