Volley – Giovanili | mercoledì la presentazione del progetto della Millenium Brescia

Volley – Giovanili Milleium Brescia : D’Auria è il nuovo coordinatore tecnico : Millenium Brescia comunica che, a partire dalla stagione 2018-19, sulla base di un progetto triennale, Matteo D’Auria sarà il nuovo responsabile e coordinatore dell’area tecnica del settore giovanile Cremonese, classe 1962, D’Auria vanta numerose esperienze in importanti settori Giovanili sia a Cremona, con Corona Volley ed Esperia, sia nel Brescia no, con Più Volley Isorella, Volley Ospitaletto, Real Volley , e nelle ultime due ...

Volley – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili : splendida vittoria della Volley rò Casal De Pazzi : Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili : a Tortolì vittoria della Volley rò Casal De Pazzi Si sono concluse a Tortolì le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 14 femminili : a vincere la Volley rò Casal De Pazzi Roma che ha battuto in finale la Progetto Volley Orago/V7/Uyba in finale. Nella gara che valeva il titolo la formazione laziale ha superato quella lombarda per 3-1 (25-23, 9-25, 25-23, 29-27). Sul gradino più basso del podio è salita, ...

Volley – Giovanili Millenium Savallese : ottima U13 e grandi cambiamenti in vista : U13 da applausi mentre la società getta le basi per il futuro prossimo non solo della serie A, anche il giovanile avrà una svolta. La Millenium Brescia, sta lavorando assiduamente in vista della stagione 2018-19, non solo sull’allestimento del roster che comporrà la prima squadra ma, ha orizzonti più ampi anche per quanto riguarda il settore giovanile. Nel 2017-18 dalla serie D Young all’Under 12, l’esercito delle piccole ...