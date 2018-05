“Voglio diventare ricco per superare l’insensatezza della vita” | video è virale

Tennis - Marco Cecchinato : “Voglio diventare il numero uno in Italia - belli i complimenti di Djokovic e Zverev” : In una lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, Marco Cecchinato parla del suo magic moment dopo la trionfo nel torneo di Budapest e la vittoria su Fabio Fognini a Monaco. Oggi l’esordio a Roma, dove il forfait all’ultimo momento di Paolo Lorenzi gli ha concesso la wild card, evitandogli le qualificazioni. Nel torneo magiaro ha dovuto sconfiggere il connazionale Seppi, poi ha battuto anche Fognini: ...

Boxe - Emanuele Blandamura : “Voglio diventare Campione del Mondo per l’Italia - posso battere Murata!” : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita, l’incontro atteso per 20 anni e che si materializzerà domenica 15 aprile. Il 38enne friulano salirà sul ring della Yokohama Arena per sfidare Ryota Murata nel match valido per il Mondiale WBA dei pesi mesi: il pugile italiano punta a conquistare la cintura di fronte a 17000 spettatori che sosterranno il giapponese, alla prima difesa del titolo. Lele, partito alla volta del ...