Vitamine e integratori | quanto sono efficaci?

meteoweb.eu

: Salute: vitamine e integratori più gettonati non hanno effetti benefici - GoSalute : Salute: vitamine e integratori più gettonati non hanno effetti benefici - zazoomnews : Salute: gli integratori di vitamine e minerali più comuni non hanno effetti benefici - #Salute: #integratori… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Doccia fredda suglidie minerali più gettonati: secondo uno studio pubblicato sul ‘Journal of the American College of Cardiology’, questi prodotti non forniscono “benefici consistenti” per la Salute.i risultati ottenuti dai ricercatori del St. Michael’s Hospital e dell’Università di Toronto. Lo studio è una revisione sistematica dei dati esistenti e di singoli trial controllati e randomizzati pubblicati dal gennaio 2012 all’ottobre 2017: multivitaminici, vitamina D, calcio e vitamina C – glipiù comunemente usati – non hanno mostrato vantaggi o rischi aggiuntivi per la prevenzione di malattie cardiovascolari, infarto, ictus o morte prematura. Generalmente, glidie mineralipresi in aggiunta ai nutrienti presenti nel cibo. “ Siamo rimasti sorpresi di scoprire ...