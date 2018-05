Vita su Marte | la Nasa ha trovato una sfinge?

Marte : microbi nel passato del Pianeta Rosso - continua la ricerca di tracce di Vita : continua la ricerca di tracce di vita nel passato del Pianeta Rosso. Le rocce situate nei pressi di antichi siti lacustri potrebbero contenere indizi vitali, utili a svelare cosa si celava nel passato di Marte 4 miliardi di anni fa. Secondo un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Edimburgo, le rocce sedimentarie di fango o di argilla che ricoprono il terreno marziano potrebbero contenere resti fossilizzati delle più antiche ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018 : anticipazioni puntata 458 di Una VITA di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018: Il tribunale ecclesiastico, in attesa di esprimersi definitivamente sull’annullamento delle nozze con Celia, sospende i diritti coniugali di Felipe. Arturo chiama Liberto, Rosina e Susana per parlare dell’atteggiamento che i due amanti dovranno tenere d’ora in avanti in pubblico, in modo da diminuire le dicerie: Susana suggerisce che Liberto e ...

Astronomia : alla ricerca di tracce di Vita su Marte - più probabili nelle rocce di antichi laghi : Uno studio dell’Università di Edimburgo, pubblicata sul Journal of Geophysical Research, ha individuato i siti migliori in cui cercare fossili di microbi su Marte, fornendo quindi indicazioni preziose sulle future missioni Mars 2020 Rover della Nasa e ExoMars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea. I ricercatori guidati da Sean McMahon hanno rilevato che le rocce sedimentarie (di fango compatto o di argilla) potrebbero conservare antiche ...

L'uomo su Marte? Urgono sistemi di supporto Vitale : Gestito dall'Agenzia spaziale europea , Esa, , il consorzio Melissa è frutto di una partnership di organizzazioni indipendenti che comprendono università, centri di ricerca, pmi e leader del mondo ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata 454 di Una VITA di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018: Liberto dice a Rosina che l’uomo amato da Elvira è Simon ed è per tale motivo che non è possibile dire la verità ad Arturo ed eVITAre il duello. I due informano Susana e così quest’ultima tenta di intercedere per il nipote presso il colonnello Valverde, che però la caccia… Huertas intende allontanarsi da Felipe, non resistendo più a stargli ...

Astronomo in Cile. “Vicino a questi deserti terreni simili a Marte. E qui cerchiamo altre forme di Vita” : In pochi vorrebbero trasferirsi nel deserto più arido del mondo. Eppure per Mauro Barbieri, Astronomo e appassionato del Ciclo di Dune, serie di romanzi di fantascienza di Frank Herbert ambientati in una landa arida e inospitale, trasferirsi nel centro del deserto di Atacama non è stato per niente un problema. “Il Cile è il paradiso per gli astronomi, circa il 70% dei telescopi nella Terra sono installati in Cile, questo perché il ...

Tecnologia spaziale : la corsa a Luna e Marte aiuta a migliorare la qualità della Vita sulla Terra : L'ECONOMIA CIRCOLARE Un trasferimento di competenze dallo spazio che potrebbe allargarsi presto al mondo della bioeconomia e dell'economia circolare: trasformare i rifiuti organici in cibo, fissare ...

Spazio - Vita su Marte : dalla Terra nuovi indizi : Sulla Terra esiste un ambiente che potrebbe rappresentare un efficiente modello di Marte, in quanto tra le rocce aride conserva ancora le tracce dei mattoni delle cellule, gli acidi grassi. Esso si trova nel Sud della Gran Bretagna, nel Dorset, e viene descritto sulla rivista Scientific Reports. Il gruppo dell’Imperial College di Londra, coordinato da Mark Sephton, hanno trovato le tracce di acidi grassi in terreni nei quali alcuni batteri ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018 : anticipazioni puntata 452 di Una VITA di martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018: Cayetana vuole farla finita con Ursula, nonostante i tentativi della donna di risparmiarla. Arturo Valverde, dopo aver sorpreso Liberto e Rosina intenti a baciarsi, sfida il giovane Seler a duello. Felipe tenta di ottenere un rinvio del processo a Pablo in contumacia, ma non riesce e il Blasco viene condannato a morte. Simon intende affrontare il colonnello pur di ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 7 e martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata 448 di Una VITA di lunedì 7 e martedì 8 maggio 2018: Ursula soffoca Fabiana con un cuscino in ospedale e pensa che la donna sia morta; in realtà è sopravvissuta, anche se non ricorda niente. Elvira vuole organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Simon e coinvolge. A seguito dell’ennesimo litigio plateale, Celia comunica a Felipe che lascerà Acacias. Teresa e Fernando, nel corso di un rinfresco alla Deliciosa, ...

Marte : dai batteri di un lago vulcanico della Terra nuovi indizi sulla Vita sul Pianeta Rosso : Un team di ricercatori dell’University of Colorado Boulder ha sfidato la minaccia di eruzioni, le esalazioni di acido solforico e le ustioni di secondo grado solo per raccogliere campioni di acqua dalla Laguna Caliente, un lago del Vulcano Poás, in Costa Rica. Questo specchio d’acqua è 10 milioni di volte più acido dell’acqua da rubinetto e può raggiungere temperature vicine all’ebollizione. Ricorda anche le antiche fonti termali che ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018 : anticipazioni puntata 442 di Una VITA di lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018: Elvira rientra a casa e accetta le condizioni del padre Arturo: riprenderà la relazione con Liberto. Quando si trova da sola con lui, gli spiega che lei e Simon intendono scappare insieme in futuro e gli chiede di coprirla… Ursula aggredisce Sara e lei le rivela che Cayetana non è per niente ammattita. La donna si reca quindi al commissariato per svelare tutto a ...

Le attività di ricerca su Marte sono “terrestri” : in Etiopia caratteristiche climatiche e geologiche simili al Pianeta Rosso : Il Pianeta Rosso sale nuovamente agli onori della cronaca, ma in questo caso non per un’attività di studio svolta dai rover che percorrono la sua superficie o dalle sonde che affollano la sua orbita. Questa volta – spiega Global Science – le attività di ricerca su Marte sono ‘terrestri’ e puntano verso una delle aree più inospitali del nostro Pianeta, una zona del Corno d’Africa con caratteristiche climatiche e geologiche che evocano ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018 : anticipazioni puntata 439 di Una VITA di martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018: Dopo le minacce di Mauro, Zenon dice all’ispettore di avere sempre ricevuto ordini da Fernando Mondragon. Martin, intanto, decide di volersi chiamare Lince, ma il parroco non intende battezzarlo con quel nome e così Casilda se la prende con il marito. Elvira si infuria con Simon, in quanto non fa nulla per eVITAre che lei possa entrare in convento. Simon ...