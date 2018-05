Visco | «Non dilapidare la miglior ripresa degli ultimi 10 anni»

Mercati nel caos in attesa del governo Cottarelli. Visco : “Non ci sono giustificazioni se non emotive” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ovviamente, gongolano. Mentre lo spread supera quota 300 il commento dei due è unanime: “Chiedete a Mattarella, evidentemente il problema non eravamo noi”. Sugli influssi che l'incertezza politica esercita sui Mercati si sono scritti pagine e pagine della storia recen

Governo - Visco (Bankitalia) : “Caduta dei mercati non ha giustificazioni - è emotiva. Rispettiamo vincoli costituzionali” : Nel giorno in cui lo spread vola oltre quota 300, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nell’intervento all’Assemblea annuale, dà rassicurazioni agli investitori e agli italiani. “Ciò che stiamo osservando sui mercati non ha giustificazioni, se non emotive” ha dichiarato. “Le norme entro cui operiamo vanno migliorate, ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali, la tutela del risparmio, ...

Bankitalia - Visco : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Il vincolo non è l'Ue - ma l'economia» : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa», il cui sviluppo «determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende». Lo dice il governatore di Bankitalia,...

Paolo Savona - Franco Bechis smaschera Mario Draghi e Ignazio Visco : 'Ecco perché non lo vogliono' : L' unico non agitato nella burrasca europea che da qualche giorno sta accompagnando il suo nome è il professore Paolo Savona, l' uomo che Matteo Salvini vuole a tutti i costi al ministero dell' Economia nel governo guidato dal professore Giuseppe Conte.--Ieri mattina Savona è uscito dalla sua casa ai Parioli (il quartiere bene di Roma) nel suo completo grigio estivo, cravatta bordeaux a pallini e occhiali da sole scuri per farsi due passi a ...

