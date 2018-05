"Il destino dell'Italia è l'Europa". Visco sferza Lega e 5 Stelle : Il riferimento sembra alla scelta di Mattrella di non firmare la nomina di Paolo Savona all'Economia , decisione nata dall'incertezza 'sulla nostra posizione nell' euro ' che ' ha posto in allarme ...

Governo - Visco : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

Governo - monito di Visco : 'Il destino dell'Italia è quello dell'Ue' : "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa", il cui sviluppo "determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende". A indicarlo è il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco , sottolineando che "per ...

Bankitalia - Visco : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Il vincono non è l'Ue - ma l'economia» : 'Il destino dell'Italia è quello dell'Europa', il cui sviluppo 'determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende'. Lo dice il governatore di Bankitalia , Ignazio Visco , sottolineando che 'è ...

Il monito di Visco : il destino dell'Italia è quello dell'Europa : Macchierebbe in modo indelebile la reputazione dell'Italia nel mondo'. Il sentiero stretto del debito . Per ridurre il debito, ribadisce Visco , replicando indirettamente alle ipotesi ventilate da ...

Visco : destino Italia è quello di Europa : 10.46 "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa". Così il governatore della Banca d'Italia, Visco, secondo cui "non sono le regole europee il nostro vincolo, è la logica economica. A essa è strettamente connesso l'obbligo, che tutti abbiamo, di non compromettere il futuro delle prossime generazioni". Orrorre ridurre il debito, "non vi sono scorciatoie".Si rischia la fuga dei risparmiatori: "Se venisse messo a repentaglio il valore della ...