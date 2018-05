Visco : destino Italia è quello Ue - non disperdere bene fiducia - sta a noi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Perseverando tutti nello sforzo indispensabile di ammodernamento, potremo contribuire all’affermazione dei valori fondamentali del progetto europeo, tornare a uno sviluppo sostenuto, garantire il benessere e la pace delle generazioni future. Ma come oggi sono attuali le parole degli illustri Governatori che mi hanno preceduto: ‘Sta a noi'”, sottolinea Visco.Per Visco, “la difesa del risparmio, ...

Ignazio Visco - Bankitalia : “destino Italia in Europa”/ Governatore ‘interpreta’ Mattarella e striglia Lega-M5s : Ignazio Visco, l'intervento del Governatore di BankItalia: “destino dell'Italia è in Europa”. Interpreta la linea di Mattarella e striglia a distanza Lega-M5s su debito, risparmi e Ue(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:37:00 GMT)

Visco : "Destino dell'Italia è nell'Europa" : "L'economia italiana è in recupero, ma bisogna proseguire con le riforme. Il nostro vincolo non sono le regole europee, ma la logica economica, non c'è sviluppo nell'isolamento e non si può prescindere ...

Bankitalia - relazione densa d'attualità. Visco : "Destino dell'Italia è quello dell'Europa" : 'L'economia italiana si sta rafforzando, prosegue il recupero dell'occupazione, sono state eliminate fonti di rischio sistemico nel settore bancario'

