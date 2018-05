Visco | Destino dell' Italia è nell' Europa

quotidiano

: #UltimOra #Visco: destino dell'Italia è quello dell'Europa. Rischioso fare passi indietro. Essenziale consolidare c… - SkyTG24 : #UltimOra #Visco: destino dell'Italia è quello dell'Europa. Rischioso fare passi indietro. Essenziale consolidare c… - RaiNews : #Visco: 'Il destino dell'Italia è quello dell'#Europa'. Il governatore di #Bankitalia sottolinea che per ridurre il… - Corriere : Bankitalia, Visco: «Il destino dell’Italia è in Europa» Il discorso in diretta -

(Di martedì 29 maggio 2018) "L'economiana è in recupero, ma bisogna proseguire con le riforme. Il nostro vincolo non sono le regole europee, ma la logica economica, non c'è sviluppo'isolamento e non si può prescindere ...