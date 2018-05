Visco dà voce alle ansie di Mattarella

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) C'è una presenza costante, anche se non citata direttamente, nella Relazione annuale del governatore della Banca d'Italia: Sergio. Ci sono tutte le preoccupazioni del capo dello Stato nelle Considerazioni finali di Ignazio, che smonta, pezzo per pezzo, la teoria economica e i provvedimenti previsti nel contratto per il governo del cambiamento di M5S e Lega. A cominciare dal ricorso al maggior deficit come copertura finanziaria. Per guadagnare la fiducia degli investitori serve molto tempo, ma per perderla basta poco. E questi "reagirebbero fuggendo" dinanzi a una gestionegra dei conti e questo "macchierebbe in modo indelebile la reputazione dell'Italia nel mondo". La ripresa c'è, incalza, ma i rischi al ribasso e il disagio sociale sono "aumentati" e soprattutto l'Italia rischia di perdere "credibilità" e "fiducia" se si compiono scelte ...