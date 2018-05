Villa d' Este | grande successo per le bellezze da Hollywood

Concorso Villa d'Este - la Ferrari 335 Sport è Best of Show. Gioiello del '58 vince il Trofeo Bmw Group : COMO - Il Trofeo BMW Group 'Best of Show', il più ambito al Concorso d'eleganza di Villa d'Este, è andato ad una Ferrari. Ad aggiudicarselo è stata la 355...

Best of Show a Villa d’Este : il premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

Best of Show a Villa D’Este : il premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

Alfa Romeo 33/2 Stradale : la splendida supercar trionfa al concorso dell’eleganza di Villa d’Este [FOTO] : L’affascinante sportiva d’epoca ha fatto incetta di premi sia a Villa d’Este che a Villa d’Erba L’Alfa Romeo 33/2 Stradale ha conquistato sia i favori del pubblico presente a Villa d’Este – vincendo la coppa d’oro – che quelli del pubblico di appassionati accorsi oggi a Villa Erba, aggiudicandosi anche il Trofeo BMW Group Italia (premio assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba). Chiunque si sia infilato una volta ...

Ferrari 335 Sport Spider vince il Best of Show a Villa d'Este : Ferrari 335 Sport Spider: la mitica vettura di Maranello conquista il premio Best of Show L'esemplare che ha ricevuto il premio Best of Show al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este dispone di una ...

Bmw 9cento Concept - la futuristica Sport turismo al Concorso d’Eleganza Villa d’Este [FOTO] : Stilosa, Sportiva e confortevole, la Bmw 9cento Concept si presenta come la moto del futuro in grado di accontentare le più diverse esigenze di guida Sotto i riflettori dell’atteso Concorso d’Eleganza Villa d’Este fa il suo debutto la futuristica Bmw 9cento Concept, prototipo che anticipa la prossima Sportiva da turismo della Casa di Monaco. Realizzata su un telaio in lega di alluminio rinforzato con CFRP (Carbon Fibre Reinforced ...

La Ferrari 335 Sport vince il premio più ambito dell'edizione 2018 di Villa d'Este : Si è conclusa l'edizione 2018 del Concorso di Eleganza di Villa d'Este patrocinato da BMW. La Giuria presieduta da Lorenzo Ramaciotti ha assegnato il

Villa d’Este : all’Alfa Romeo 33/2 Stradale la Coppa d’Oro : L’Alfa Romeo 33/2 Stradale è stata premiata sabato con la Coppa d’Oro (il Primo Premio assegnato per Referendum pubblico a Villa d’Este) al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. L’Alfa Romeo 33/2 Stradale (1968) ha motore V8, 1.995 cc, 230 CV a 8.800 giri/minuto, carrozzeria Coupé, Scaglione, ed è di proprietà del concorrente svizzero Albert Spiess. […] L'articolo Villa d’Este: all’Alfa Romeo ...

Concorso d'Eleganza Villa d'Este : l'Alfa Romeo 33 batte tutti" : Nuovo Mondo, Nuove Idee: La Storia delle Gran Turismo; E. La Velocità Incontra lo Stile: L'Affermazione delle Auto Sportive e da Competizione; F. 80 Anni di Archeologia Automobilistica; G. Hollywood ...

Villa d'Este 2018 - auto da sogno e vip sfilano al Concorso d'Eleganza : Rowan Atkinson è uno degli attori inglesi più conosciuti e apprezzati al mondo per aver creato negli anni '80 Mr. Bean. Nato come personaggio di

A Villa d’Este un red carpet a quattro (e due) ruote : L’articolo è tratto dal numero di Vanity Fair in edicola dal 23 maggio. Clark Gable l’aveva scelto per una fuga d’amore in giornata e, invece, è rimasto tre settimane; Alfred Hitchcock, ospite abituale, nel 1925 ci ha ambientato il suo primo lungometraggio, Il labirinto delle passioni. Qui hanno soggiornato anche Bette Davis, Frank Sinatra, Arturo Toscanini, Elizabeth Taylor, Richard Burton e Gregory Peck. E, in tempi ben più recenti, Antonio ...

Villa dEste - Il Concorso di eleganza celebra le auto di Hollywood : Se volete ammirare le stelle del cinema americano, lappuntamento da non perdere è sul lago di Como. No, non stiamo parlando di George Clooney e delle tante celebrities che pure sulle sponde lariane sono di casa, ma delle auto protagoniste di alcune delle pellicole più famose della storia che saranno tra le star del Concorso di eleganza di Villa dEste, organizzato da BMW Group Classic, in programma dal 25 al 27 maggio. Hollywood on the lake è ...

Villa d'Este 2018 : la guida - il programma e gli orari del Concorso d'Eleganza : ... , " Da Manhattan a Mayfair: L'età dell'oro dell'opulenza automobilistica " , dal 1918 al 1939, , " Plasmate dal vento: Le berline dell'epoca Art Deco " , dal 1925 al 1940, , " Nuovo mondo, nuove ...

Villa d'Este 2018 - stelle sul lago come a Hollywood : Per la cronaca, le auto selezionate - divise in otto classi - sono state prodotte dal 1909 al 1985 e appartengono a proprietari di 15 nazioni; le moto - divise in cinque classi - coprono gli anni dal ...