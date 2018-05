Veronica Satti Bobby Solo canta alla figlia | Passano i tuoi sogni come i

TORNO DA TE/ Testo e video : ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica Satti : TORNO da te, Testo e video: ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica Satti. Il noto cantante invia a Canale 5 un brano scritto per la ragazza quando era ancora una bambina(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:19:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta - finalisti e eliminati : Bobby e la canzone "Torno da te" per Veronica Satti : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:10:00 GMT)

Bobby Solo - padre di Veronica Satti/ "Pronto a riconciliarmi con mia figlia dopo il Grande Fratello 2018" : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:01:00 GMT)

Veronica SATTI/ Bobby Solo non incontrerà la figlia - per la gieffina un messaggio (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:12:00 GMT)

GF news - l’appello di Veronica Satti al padre Bobby Solo : “Sono qui - non voglio niente” : Grande Fratello 15: il messaggio di Veronica Satti per il padre Bobby Solo A poche puntate dalla fine di questa edizione del Grande Fratello Veronica Satti torna a parlare del padre Bobby Solo. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, la gieffina si è chiesta in queste ore se il cantante ha cambiato idea […] L'articolo GF news, l’appello di Veronica Satti al padre Bobby Solo: “Sono qui, non voglio niente” proviene ...

Bobby Solo - padre di Veronica Satti/ Questa sera manderà un messaggio alla figlia : l'appello ha funzionato? : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:05:00 GMT)

BOBBY SOLO - PADRE DI Veronica SATTI/ Questa sera il cantante manderà una messaggio alla figlia : BOBBY SOLO, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare VERONICA SATTI, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:28:00 GMT)

Veronica Satti/ Dopo la fidanzata Valentina - incontrerà suo padre Bobby Solo? (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:00:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ “In lotta” con Bobby Solo per Veronica Satti (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio porta avanti la sua personale battaglia a favore di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, nella casa del Grande Fratello. I progetti dell'opinionista dopo il reality.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:45:00 GMT)

Bobby Solo - padre di Veronica Satti / Pronto a riabbracciare la figlia in diretta? (Grande Fratello 2018) : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente Pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Mimma Foti - madre di Veronica Satti : "Faccio un appello alla moglie di Bobby Solo" : Mimma Foti, madre di Veronica Satti, una delle concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, ha preso parte al dibattito che ha aperto l'ultima puntata di quest'edizione di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Mimma Foti ha parlato della promessa di Bobby Solo di incontrare la figlia Veronica, una volta terminato il reality show ...

Veronica Satti rivedrà il padre? Il messaggio di Bobby Solo : Veronica Satti piange ancora l’assenza del padre Bobby Solo al suo fianco. Per la concorrente del GF 15 è stata dura riuscire a fare a meno del genitore e cantautore italiano. Spesso si aggira infatti nella Casa parlando di Bobby Solo, dei suoi dubbi e delle risposte che ancora attende da oltre un decennio. Veronica Satti non vede infatti il padre da quando aveva 13 anni, eppure sembra che l’artista stia lasciando adesso una porta ...

Grande Fratello - lo sfogo di Mariana Falace contro Veronica Satti : 'Siamo entrambe fidanzate - ma solo io...' : Subito dopo essere uscita dal Grande Fratello, Mariana Falace si è scagliata contro Veronica Satti e ha lanciato una frecciatina sia alla concorrente che alla sua fidanzata: 'È vero che Veronica aveva ...

Grande Fratello - Mariana Falace distrugge Veronica Satti : la menzogna del bacio alla fidanzata : Mariana Falace , uscita dal Grande Fratello , si è scagliata contro Veronica Satti lanciando una frecciata a lei e alla fidanzata Valentina , da poco entrata nella casa. 'Veronica a aveva perso la ...