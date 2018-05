Verona Dichiarato il fallimento della Melegatti e della Nuova Marelli

Il tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento di Melegatti : Il tribunale di Verona ha dichiarato oggi il fallimento di Melegatti, la storica azienda di Verona produttrice di pandori e panettoni che a fine Ottocento brevettò il pandoro. Il Corriere della Sera scrive che Melegatti ha nel complesso 350 dipendenti, The post Il tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento di Melegatti appeared first on Il Post.