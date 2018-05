meteoweb.eu

: Venezia capitale mondiale del turismo di massa: batte Barcellona, Amsterdam e Bangkok - MISTERO_MISTERI : Venezia capitale mondiale del turismo di massa: batte Barcellona, Amsterdam e Bangkok - solospettacolo : Venezia capitale del turismo di massa -

(Di martedì 29 maggio 2018) Nel 1959, data di lancio dei primi voli transoceanici, sono stati circa 25 milioni i turisti internazionali che in 1 anno hanno viaggiato nel mondo. Nel 2017, quella cifra è arrivata a oltre 1,3 miliardi. Ai ritmi di crescita attuale, l’UNWTO prevede che gli arrivi internazionali nel 2030 supereranno i 2 miliardi. Inutile dire che, nello stesso periodo, le destinazioni non sono cresciute con gli stessi ritmi e quindi non sono in grado di accogliere del tutto questo numero di turisti. Questo dato, in sintesi, da la dimensione del fenomeno dell’overtourism o “sovraffollamento turistico”. L’Healthy Travel and Healthy Destinations, rapporto presentato oggi a Parigi e realizzato da Airbnb, mostra comesia la città del mondo – fra le 9 regine delanalizzate – che più di tutte soffre questa situazione, con 73,8 turisti per abitante fra centro storico e ...