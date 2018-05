Veneto | da Regione 7 mln di euro per affidi e inserimenti in comunità di minori 2

Veneto : da Regione 7 mln di euro per affidi e inserimenti in comunità di minori : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Con due provvedimenti distinti la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al Sociale Manuela Lanzarin , interviene per sostenere minori in situazioni di disagio: da un lato sostiene gli affidi stanziando contributi mensili fino a 501 euro al mese per le

Bullismo : Regione Veneto istituisce tavolo di studio e coordinamento tra istituzioni : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) – Insulti, umiliazioni, violenze: il Bullismo e la sua versione cibernetica, tramite chat, web e social, è sempre più presente in Veneto, nell’esperienza di vita di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al Sociale, Manuela Lanzarin istituisce un tavolo istituzionale per studiare il problema e soprattutto per coordinare le diverse ...

La Regione Veneto vuole ripristinare la leva obbligatoria : La Regione Veneto vuole ripristinare la leva militare obbligatoria. È quanto emerso nel corso della seduta della prima commissione permanente del Consiglio Regionale: la proposta di legge statale di iniziativa consiliare per l'istituzione del servizio civile o militare obbligatorio stabilirebbe una ferma obbligatoria per uomini e donne di otto mesiLa volontà sarebbe quella di ripristinare la norma precedente alla legge che, nel ...

Corte Costituzionale boccia Regione Veneto/ I residenti per 15 anni non hanno precedenza di accesso agli asili : Corte Costituzionale boccia Regione Veneto: i residenti per 15 anni non hanno precedenza di accesso agli asili. Deluso il presidente Luca Zaia: "Una decisione ingiusta"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:15:00 GMT)

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - “Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabil

Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – La Regione Veneto punta ad attrarre i ‘cervelli in fuga’ e ad invertire la tendenza verso l’estero dei laureati e diplomati veneti: finanzierà proposte e progetti di Innovazione sociale e di inclusione, che favoriscano il rientro di lavoratori qualificati, o meglio la ‘circolarità’ dei ‘cervelli’.‘La globalizzazione dell’economia non riguarda solo le ...

Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ (2) : (AdnKronos) – Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale stanzia un milione e mezzo di euro per attirare ricercatori e creare occasioni di incontro, scambio e competizione, interregionale e transnazionale. I progetti potranno prevedere ‘maratone’ per sviluppare progetti innovativi, in campo tecnologico o sociale o culturale, eventi di animazione del territorio, scambi internazionali, il coinvolgimento diretto delle ...

