Vela | torna l' appuntamento con la Scuola del cittadino

'Se si torna alle elezioni - prendono l'80%' : la riVelazione di D'Alema : Lo 'scontro' tra il 'quasi' nuovo governo di Movimento 5 Stelle e Lega ed il Capo dello Stato Mattarella sulla scelta del ministro dell'Economia travolge anche i partiti usciti sconfitti dalle ultime elezioni. Con un Massimo D'Alema visibilmente preoccupato in un fuorionda 'rubato' che in queste ore sta facendo il giro del web: ...

“Ormai in casa…”. Elena Santarelli torna sulla malattia del figlio e riVela : “Soffro”. Che mamma coraggiosa! : “Domani ‘Verissimo’ avrà il grande piacere di farvi ascoltare il toccante racconto di Elena Santarelli, una mamma guerriera”, è con queste parole che gli autori del programmano annunciano, per la puntata del programma condotto da Silvia Toffanin di sabato 26 maggio, la presenza di Elena Santarelli. La showgirl manca da molto tempo: da quando al figlio Giacomo è stata diagnosticata quella brutta malattia, ha deciso di mettere da ...

Royal wedding - sVelato il segreto bomba che riguarda George e Charlotte. Ora sì che tutto torna… : Il 19 maggio 2018 è stato celebrato il matrimonio dell’anno (Chiara Ferragni e Fedez, ci dispiace: il matrimonio dell’anno non è il vostro): quello tra il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle. La sposa, che ha scelto un look naturalissimo quasi acqua e sapone e un vestito “liscio” senza pizzi né decori, era splendida. Harry, pure. E vabbè, ormai anche lui è andato, mettiamoci l’anima in pace. La cerimonia è stata ...

Vela Day 2018 – Il 2 giugno al Circolo Savoia i bambini tornano in barca : Il 2 giugno torna Vela Day: bambini in barca gratuitamente al Circolo Savoia Per il secondo anno consecutivo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai bambini che vorranno cimentarsi con la Vela. L’appuntamento è per sabato 2 giugno con Vela Day 2018, una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport ...

Perchè Nadia Toffa non è tornata in tv? La riVelazione su come sta ora Video : Nadia Toffa doveva ritornare in televisione questa sera [Video]al timone de Le Iene, ma anche questa sera è saltato il suo ritorno in televisione. Coloro che si sono collegati alle 21.30 su Italiauno per re la nuova puntata della trasmissione di Davide Parenti che si sta avviando verso le ultime puntate di questa edizione. In molti sperano di poter rivedere in studio di nuovo Nadia Toffa ma così non è stato. come sta Nadia Toffa ora? Ecco perché ...

Vela : a Gargnano del Garda torna la celebre Gentlemen’s Cup : A Gargnano del Garda, la flotta degli H22 tornerà nella Gentlemen’s Cup, la regata internazionale adatta ai monotipi Nel week end torna sul Garda lombardo la “Gentlemen’s Cup”, un vero Campionato internazionale di primavera. La regata sarà organizzata da Circolo Vela Gargnano e da Yacht Club di Cortina d’Ampezzo. Ideata negli anni ’90, presenta, da sempre, una classifica speciale per i timonieri armatori, ...

Calciomercato : torna la telenoVela Donnarumma - Milan sì o Milan no? : La serata disastrosa nella finale di Coppa Italia ha raffreddato il sostegno dei tifosi e con gli obblighi del fair play finanziario che incombono sul Milan, Gigi Donnarumma è diventato uno dei nomi "...

Volley - il Mago e lo Zar : Julio Velasco e Ivan Zaytsev - il matrimonio da sogno per Modena. Il Guru e l’opposto per tornare a vincere : Il Mago e lo Zar, Julio Velasco e Ivan Zaytsev. Modena riparte da loro due, da due icone indiscusse della pallavolo: il Guru della panchina, capace di portare l’Italia alla vittoria di due Mondiali e cuore pulsante della Generazione dei Fenomeni, e lo Zar, simbolo del Volley attuale per carisma, personalità, notorietà. L’arrivo del maestro di La Plata alla corte di Catia Pedrini è già ufficiale, tra pochi giorni verrà siglata anche ...

Volley - Velasco torna a Modena 'Bello sognare di nuovo insieme' : No! Ho voluto Julio, l'uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Con la maiuscola'. BELLO ...

Volley - UFFICIALE : Julio Velasco allenatore di Modena! Il Guru torna in Italia - il CT della Generazione dei Fenomeni abbraccia i Canarini : Ora è davvero UFFICIALE: Julio Velasco sarà il prossimo allenatore di Modena! Il Guru della nostra pallavolo, colui che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i due trionfi mondiali consecutivi (1990-1994) e che lanciò in orbita questo sport in Italia, ritorna nel nostro Paese e siederà nuovamente sulla panchina dei Canarini. Il 66enne di La Plata, infatti, ha chiarito la propria posizione con la Federazione Argentina e ha confermato che questa ...

IL KEN UMANO - RODRIGO ALVES/ Torna da Barbara D'Urso e fa un'importante riVelazione (Grande Fratello 2018) : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2018 e si prepara a Tornare nel salotto di Barbara D'Urso. Le parole sulla sua sessualità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:40:00 GMT)

Gf 15 - Barbara D'Urso fa tornare Aida e sVela un dettaglio sul televoto : Sono ancora in molti a parlare di complotto contro Aida Nizar, eliminata al televoto con il 51% dei voti: una vera e propria debacle considerando che a rischio uscita erano in 4. Tra questi anche ...

