Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini è a metà percorso

(Di martedì 29 maggio 2018) Passaggi alle Tremiti per la: Margherita prende il comando della flotta, Croatia Full of Life Ola primo dei X2 Alle 16.15 di martedì 29 maggio, Margherita di Piero Burello è la prima imbarcazione a lasciarsi San Domino alle spalle e ad iniziare la risalita, tentando di mantenere la leadership appena acquisita in questa 44^ edizione del La, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle. L’imbarcazione di Piero Burello coadiuvato dai figli Marco ed Enrico ed una esperta crew, fin dalle prime battute nel gruppo di testa, ha preso il comando della flotta nella nottata. Nella classe X2 il Class 40 Croatia Full of Life Ola, dei campioni Ivica Kostelic e Ivan Kljaković Gašpić “Bambi” è la prima imbarcazione della classe X2 a passare alle ore 17.00. Segue, a meno di mezz’ora di distacco, ...