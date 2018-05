Vela Il circolo Gargnano nuovamente al fianco del progetto Itaca

Vela Day 2018 – Il 2 giugno al Circolo Savoia i bambini tornano in barca : Il 2 giugno torna Vela Day: bambini in barca gratuitamente al Circolo Savoia Per il secondo anno consecutivo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai bambini che vorranno cimentarsi con la Vela. L’appuntamento è per sabato 2 giugno con Vela Day 2018, una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport ...