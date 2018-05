Veicoli in Fortnite | arrivano i carrelli | si potranno guidare?

optimaitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Pare che siano in arrivo iin. Attualmente il gioco non haguidabili, ma a breve la situazione sembra destinata a cambiare. Il feed di notizie in-game dioggi mostra che il "Carrello" è in arrivo. "Sali in battaglia da solo o con un amico", recita la sua descrizione. Cosa? Un carrello non per fare la spesa ma guidabile come veicolo? Sembra proprio così.I "" inCiò suggerisce che il carrello funzionerà sia per le battaglie in solitaria che per quelle a squadre. Non sappiamo ancora se i giocatori saranno in grado diil carrello o se questo avrà attributi speciali per aiutarli sul campo di battaglia. Tutto ciò potrebbe suggerire anche una nuova modlaità simile all’Auto Royale di H1Z1.In alto l'immagine che mostra il nuovo carrello della spesa diin tutto il suo splendore, diciamo. Attualmente non si sa quando il ...