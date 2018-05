Vecchi | «Tante chiese vuote | non vorrei che diventassero moschee»

Civita Vecchi a - Mattarella alla partenza della Nave della Legalità : 'Contro la mafia impegno costante' : È salpata dal porto di Civitavecchia alla volta di Palermo per il 26mo anniversario delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, la Nave della Legalità con a bordo, tra gli altri, oltre 1.000 giovani, la ...

PARTITA DI ADDIO ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra Vecchi e glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO , il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l' ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.

“Sì - è vero”. La confessione di Patty Pravo. L’ex ragazza del Piper non ne vuole sapere di inVecchiare nonostante le candeline siano già 70 ed eccola tornare sulla breccia. Le sue rivelazioni faranno discutere parecchio : Una confessione in piena regola e se qualcuno avesse anche avuto solo un dubbio sulla sua vita spericolata dovrà ricredersi ancora una volta. Sì perché Patty Pravo non è una tra tante, ma una di quelle che ha lasciato il segno, sul palco e fuori. “Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Esordisce così, L’ex ragazza del Piper che a settant’anni ha meno peli sulla lingua che mai, in una lunga intervista rilasciata al settimanale ...