Var | quando è stato usato male o non è intervenuto

Quando uccise Luca Varani - Manuel Foffo era "sano di mente" : Quando uccise il 23enne Luca Varani nel marzo di due anni fa, trafiggendolo con 100 coltellate, Manuel Foffo era assolutamente "lucido". A dirlo è la perizia psichiatrica disposta dalla Corte D'Appello, grazie alla quale gli avvocati di Foffo speravano di ammorbidire la condanna a trent'anni inflittagli in primo grado.Non sarà così, dunque. Secondo il medico legale Antonio Oliva, lo psichiatra Stefano Ferracuti e il ...

Mafia : Grasso - quando Borsellino sfuggì alla scorta per salVare i suoi ‘angeli custodi’ : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Di Paolo Borsellino mi piace ricordare quella volta quando lo incontrai da solo al supermercato a comprare dei rasoi. Era riuscito a sfuggire alla sua scorta, si era messo alla guida della sua macchina blindata, era entrato in un supermercato. Ma era solo una scusa per potere stare tra la gente. Lui sentiva l’affetto delle persone. E quando gli chiesi dove fosse la scorta, lui mi rispose: ...

Ceferin : «Var in Champions solo quando sarà al meglio» : Servirà ancora del tempo per vedere la tecnologia Var nelle coppe. La conferma arriva direttamente dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin. L'articolo Ceferin: «Var in Champions solo quando sarà al meglio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calVario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Come salVare la democrazia - quando il lavoro non c'è : Il modello politico della democrazia occidentale, cresciuto a fianco e poi all'interno dell'economia capitalistica, è rotto. La prima prova a sostegno di questa tesi è sicuramente Donald Trump, ma ce ...

Come salVare la democrazia - quando il lavoro non c’è : La disoccupazione globale ha raggiunto livelli altissimi. Per correre ai ripari potrebbe essere utile il reddito di base universale, che permette a chi non ha un lavoro di acquistare prodotti e servizi. Leggi

NoiPA statali - aumenti e arretrati finalmente potrebbero arriVare - ecco quando Video : finalmente, dopo una lunga attesa, tra delusioni e malcontenti la Corte dei Conti ha revisionato e certificato il rinnovo dei contratti del reparto scuola e il contratto è stato firmato oggi 19 aprile 2018, quindi via libera agli aumenti stipendiali e al pagamento degli #arretrati per docenti e personale Ata che aspettavano questa notizia da marzo 2018. La Corte dei Conti ha revisionato il contratto, arriva la firma definitiva Dopo la revisione ...

Ecco quando dovrebbe arriVare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge - A3 - A5 - A7 (2017) e Tab S3 : Dalla Turchia arrivano informazioni definite "ufficiose" sulle date di avvio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S7, S7 edge, Tab S3, A3, A5 e A7 (2017). Secondo le indicazioni ci sarà da attendere ancora qualche settimana. L'articolo Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge, A3, A5, A7 (2017) e Tab S3 proviene da TuttoAndroid.

Come salVare i punti sulla patente in caso di multa e quando non pagare il bollo : Milioni di automobilisti ogni anno sono multati per infrazioni del Codice della Strada tramite gli strumenti di rilevazione della velocità, i famosi ed odiati autovelox. Milioni sono i possessori di automobili che hanno problematiche relative al bollo auto, con cartelle di pagamento e ingiunzioni per problemi legati al mancato pagamento della tassa. Questi argomenti Come sempre sono oggetto di perplessità e dubbi e spesso arrivano nelle aule dei ...

E’ la settimana delle stelle cadenti di primavera : naso all’insù per le Liridi - ecco quando sarà il momento migliore per osserVarle : La Terra sta attraversando la scia di detriti lasciati dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, fonte del consueto sciame meteorico delle Liridi: la cometa passa nel Sistema Solare interno ogni 415 anni (l’ultima volta è stato nel 1861 e ripasserà nel 2276) e quando i suoi frammenti raggiungono la parte superiore dell’atmosfera terrestre bruciano, generando una pioggia di scie luminose che sembrano provenire dalla costellazione della Lira ...

Vergogna Juventus - Agnelli vuole il Var ma solo in Champions : quando è stata introdotta in serie A era “roba da fantacalcio” : Coerenza, questa sconosciuta. quando l’interesse supera la ragione, e a questi livelli diventa il peggior esempio da dare ai tanti appassionati che guardano i protagonisti del calcio come dei veri e propri idoli. Si tratta, insomma, dell’esaltazione dei valori anti-sportivi in tipico stile Juventus. Partiamo dal presupposto che il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez è sacrosanto. Non se ne ...

Bundesliga - i tifosi contestano la Var. Anche quando li favorisce : Ormai il calcio è cambiato. Si è evoluto, ma non per tutti è migliorato. La tecnologia in campo non convince tutti, non piace a molti tifosi che la contestano a priori. Quanto il mondo ultras sia contrario alla Var si può capire Anche da quanto accaduto ieri in Bundesliga , durante la partita fra Borussia Moenchengladbach e Hertha Berlino . Per i Fohlen riuscire ad agganciare ...

Galliani - primo derby da Senatore : 'Che urla quando il Var ha annullato il gol a Icardi' : Cravatta rossonera e non gialla, Galliani ha avuto modo di salutare Luca Lotti, ministro dello Sport con cui condivide la fede milanista, Gaetano Micicché, presidente di Lega e l'a.d. Infront De ...

Quando hai fretta e un fiume di papere attraversa la strada. Tanto vale proVare a contarle - ci riuscite? : A chi non è capitato viaggiando in auto lungo strade di campagna di doversi fermare per far passare interminabili transumanze di animali di ogni tipo? A Dong Thap in Vietnam gli automobilisti si sono dovuti arrendere ad un fiume interminabile di papere che passavano da un campo all’altro. La pazienza è d’obbligo, ma almeno in questo caso si può attendere con il sorriso sulle labbra L'articolo Quando hai fretta e un fiume di papere attraversa la ...