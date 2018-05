Usa e Giappone contro Corea del Nord | La denuclearizzazione è obbligatoria

Giappone - accUsato allenatore di football : Il ministro dello Sport nipponico Yoshimasa Hayashi ha detto che "il caso costituisce un atto di violenza che non può essere ignorato". 23 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Usa : Giappone pronto a rivolgersi a Omc contro dazi statunitensi su acciaio e alluminio : Il ministro Giapponese per l'Economia, il Commercio e l'Industria ha affermato che deciderà se imporre contro-dazi su prodotti statunitensi "dopo aver attentamente esaminato le misure Usa e il loro ...

Giappone - treno parte con 25 secondi in anticipo e l’azienda si scUsa pubblicamente : ”errore imperdonabile” : Il Paese del Sol Levante è famoso in tutto il mondo per la puntualità dei suoi treni Un treno della compagnia ferroviaria Giapponese West Japan Railways ha chiesto pubblicamente scusa alla sua clientela a causa di un suo treno che è partito con 25 secondi di anticipo. “Un errore imperdonabile, ci scusiamo con tutti i cittadini per il grande disagio causato”: con questo messaggio l’azienda si è scusata per la partenza anticipata del ...

Giappone - Usa collirio con levofloxacina e va in coma Video : Shock in Giappone per un caso avvenuto a Yamanashi, centro che dista 127 km da Tokyo. Un uomo colpito dalla cataratta ha usato un collirio a base di levofloxacina ed è stato colpito una violenta insufficienza respiratoria [Video] cadendo in coma. I medici Giapponesi ritengono che sia la prima volta al mondo che si registra una reazione simile al collirio con levofloxacina. Secondo i sanitari nipponici, il paziente è allergico alla levofloxacina, ...

Beach volley - World Tour 2018 - Bangkok e Tuan Chau HaLong. Doppio trionfo giapponese sulla sabbia asiatica. Festeggiano anche gli Usa : E’ un Giappone straripante sulla sabbia asiatica. Dopo i trionfi della scorsa settimana, arriva addirittura la tripletta nipponica al femminile nel torneo 1 Stella di Tuan Chau HaLong in Vietnam, mentre a Bangkok, nel Torneo 1 Stella thailandese la vittoria giapponese arriva nel torneo maschile con Takahashi/Gottsu, mentre al femminile gli Stati Uniti si prendono una delle poche soddisfazioni di questa prima parte di stagione grazie a ...

Usa-Giappone : manterremo la massima pressione sulla Corea del Nord : Roma, 30 apr. , askanews, In vista del previsto summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong Un, Stati uniti e Giappone hanno concordato di mantenere la politica della 'mssima pressione' nei confronti di Pyongyang perché proceda alla denuclearizzazione della Penisola Coreana. Lo scrivono i media giapponesi, dando conto dell'incontro …

SPY FINANZA/ Da Giappone - Ue e Usa gli allarmi per una tempesta sui mercati : Guardando a quanto accade in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti sembra emergere un forte timore per un nuovo tsunami finanziario, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:05:00 GMT)SPY FINANZA/ Ue, la guerra intestina che l'Italia rischia di pagare, di M. BottarelliBITCOIN/ Soros e i paesi pronti a investire nel "business" delle criptovalute, di G. Passali

Il Giappone chiede agli Usa un caccia ibrido di sesta generazione : L'USAF non ha la forza politica ed economica per riavviare la linea Raptor, ma i 40 miliardi di dollari garantiti dal Giappone ammortizzerebbero il conseguente impatto economico. In questo contesto, ...