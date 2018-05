Urla “Allah Akhbar” e spara | uccisi due poliziotti e un passante Torna l’incubo

Attentato a Liegi - Urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone/ Ultime notizie - video : killer ucciso dopo sparatoria : Attentato a Liegi , urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone . Ultime notizie , video : killer ucciso dopo sparatoria . Aveva preso in ostaggio una donna. Due feriti. Gli aggiornamenti dal Belgio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:53:00 GMT)

Cinisello Balsamo - assalta passanti con coltello Urla ndo “Allah Akbar”/ Milano : arrestato 37enne egiziano : Cinisello Balsamo ( Milano ): 37enne egiziano assalta passanti con coltello urlando "Allah Akbar". È stato arrestato a Sesto San Giovanni e processato per direttissima a Monza(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:30:00 GMT)

Parigi, accoltella passanti in pieno centro: un morto e 4 feriti | Media: aggressore urlava "Allah Akbar"