Uomo spara a Liegi | uccisi due poliziotti e un passante

Oklahoma - Uomo spara in un ristorante : 4.54 Un uomo è entrato in un ristorante di Oklahoma City aprendo il fuoco e poi è stato ucciso da un passante che lo ha affrontato. La dinamica della sparatoria è stata divulgata dalla polizia via Twitter ma solo i media locali riportano che l'attentatore è stato ucciso. Due persone sembra siano rimaste ferite nella sparatoria e ricoverate in gravi condizioni nell'ospedale della città.

27ENNE SPARA ALL'IMPAZZATA PER GIORNI NEL SALERNITANO/ La caccia all'Uomo iniziata a Pagani : 27ENNE SPARA all’impazzata per GIORNI nel SALERNITANO: due persone di 67 anni sono rimaste ferite, arrestato oggi dalla polizia di Nocera Inferiore. Panico nelle scorse ore in Campania(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:19:00 GMT)

Roma - inseguito dalla polizia spara : caccia a un Uomo in fuga : Roma, inseguito dalla polizia spara: caccia a un uomo in fuga Roma, inseguito dalla polizia spara: caccia a un uomo in fuga Continua a leggere L'articolo Roma, inseguito dalla polizia spara: caccia a un uomo in fuga proviene da NewsGo.

Un Uomo si è barricato in un appartamento di Panama City Beach - in Florida - e ha sparato alcuni colpi contro la polizia : A Panama City Beach, in Florida, sono stati sentiti almeno 50 colpi di arma da fuoco in un’area in cui ci sono una banca e un edificio residenziale, scrive Associated Press. Un uomo si è barricato in un appartamento, che The post Un uomo si è barricato in un appartamento di Panama City Beach, in Florida, e ha sparato alcuni colpi contro la polizia appeared first on Il Post.

Texas - sparatoria in scuola superiore a Santa Fe/ Video - ultime notizie : Uomo armato - ci sarebbero feriti : Texas, sparatoria in scuola superiore a Santa Fe: sarebbe in corso uno scontro a fuoco tra l'attentatore armato e gli agenti di polizia, potrebbero esserci feriti.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:10:00 GMT)

Usa - sparatoria in liceo a Santa Fe : “Uomo è entrato in classe e ha aperto il fuoco” : Un uomo ha aperto il fuoco nel distretto scolastico di Santa Fe Independent, in Texas, provocando 5 feriti, tra i quali c’è anche un poliziotto, secondo diversi media statunitensi. Il liceo, a una trentina di miglia da Houston, è in lockdown e alcune fonti riportano che gli agenti hanno risposto al fuoco. Testimoni hanno riferito alla Cnn di aver visto una persona armata entrare in una classe durante una lezione di Arte e sparare contro ...

Un Uomo spara nel campo da golf di Trump - a Miami : arrestato : La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi in un campo da golf di proprietà del presidente americano Donald Trump in seguito ad una segnalazione di "colpi di arma da fuoco": una persona è stata arrestata presso il club Trump National Doral, vicino a Miami. Il dipartimento di polizia di Doral, riporta il quotidiano britannico Independent, ha reso noto che "non ci sono vittime" e che "non c'è ...

Sparatoria di Desenzano - l'Uomo in fuga è stato arrestato : Nella foto un'auto dei residenti danneggiata dalla fuga, In corpo aveva alcool e droghe e viaggiava a tutta velocità per le vie del paese. E' quanto successo ieri a Desenzano nell 'inseguimento della ...

Sparatoria Vibonese - Uomo si costituisce : 9.31 Si è costituito la scorsa notte nel carcere di Vibo Valentia Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso,tra Limbadi e Nicotera, nel Vibonese,ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra. Il personale del carcere ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il pluriomicida e lo hanno condotto in caserma, dove é stato sottoposto a interrogatorio da parte del pm della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Sparatoria al bar nel Vibonese - caccia all'Uomo in tutta Italia/ Olivieri : presunto killer ancora in fuga : caccia all'uomo in tutta Italia dopo Sparatoria al bar nel Vibonese: Francesco Olivieri, ancora in fuga: ricerche a tappeto in tutta Italia, al vaglio il possibile movente.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:22:00 GMT)

Uomo minaccia di sparare ad un cane che abbaia troppo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Uomo minaccia di sparare ad un ...

Ispica - Uomo spara ai piccioni dentro la chiesa - turista alza le mani : Ispica - Problema fastidioso quello dei piccioni dentro le chiese e i palazzi nobiliari. I volatili entrano e non riescono a trovare la via d'uscita, omaggiando del loro guano i pavimenti e non solo. ...

California - sparatoria in una scuola : arrestato un Uomo : 17.57 - CBS riferisce dell'arresto di un uomo armato di fucile che ha aperto il fuoco alla Highland High School di Palmdale in California. L'aggressore sarebbe riuscito a penetrare nei locali della scuola verso le 7 di oggi, le 16 in Italia, circa 30 minuti prima dell'orario di apertura. Subito il personale della Highland High School aveva avvisato la polizia segnalando la presenza di un uomo armato di fucile che esplodeva colpi all'interno ...

Sparatorie nel Vibonese - preso Uomo in fuga : Sparatorie nel Vibonese, preso uomo in fuga Sparatorie nel Vibonese, preso uomo in fuga Continua a leggere L'articolo Sparatorie nel Vibonese, preso uomo in fuga proviene da NewsGo.