Uomini e Donne | oggi la scelta di Sara Affi Fella | il sostegno di Giordano al suo grande

Uomini e donne | 29 maggio 2018 | Trono Over | Anticipazioni e diretta : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.prosegui la letturaUomini e donne | 29 maggio 2018 | Trono Over | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 29 maggio 2018 12:37.

Giorgio Manetti lascia Uomini e donne?/ L'addio a Gemma Galgani e alla trasmissione per Anna Tedesco o.... : Siamo tutti pronti a scommettere che Giorgio Manetti tornerà anche nella prossima edizione di Uomini e donne ma la sua battuta lascia pensare tutto il contrario, lascerà o no?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:20:00 GMT)

Ida Platano vs Sossio Aruta/ Uomini e donne : la ex dama non crede alla storia con Ursula : Nella nuova puntata di "Uomini e donne" arrivano in studio Ida Platano e Ricardo Guarnieri. La dama accusa Sossio di aver parlato male di lei: si accende la discussione.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:57:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Tornano a Uomini e Donne : lui è felice - lei è gelosa : Nello studio di Maria De FIlippi di Uomini e Donne oggi torneranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri per raccontare la loro storia d'amore. La dama, però, si schiererà contro Sossio Aruta.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:32:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella scelta : Lorenzo o Luigi? : C’è grande attesa, nello studio di Uomini e Donne, per la scelta di Sara Affi Fella. Chi sarà il fortunato: Lorenzo o Luigi? Ebbene sì, il programma di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 volge al termine. Sara, infatti, sarà l’ultima tronista a scegliere colui con cui costruire una relazione lontano dalla telecamere dell’ammiraglia Mediaset. Dopo Nilufar Addati, che è uscita dallo studio ...

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne - tutto pronto per la registrazione... : Sembra che finalmente il giorno tanto atteso sia arrivato e tra qualche ora potremo conoscere il volto della scelta di Sara Affi Fella che chiuderà quest'ultima settimana di programmazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:06:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne 29 maggio - oggi la scelta di Sara Video : oggi 29 maggio 2018 Sara' registrata la puntata con la scelta di Sara a Uomini e donne. Si tratta di un momento tanto atteso dai fan di questa trasmissione. Sono mesi che la tronista napoletana cerca l'uomo della sua vita ed oggi finalmente rivelera' il nome del fortunato. Dovra' scegliere tra Luigi e Lorenzo, tra mente e cuore. Sara ha trascorso un weekend con entrambi i pretendenti ed ora sembrerebbe pronta a fare il grande passo. Chi ...

Uomini e Donne : la scelta di SARA AFFI FELLA chiuderà la stagione? : Quella di SARA AFFI FELLA è sicuramente la scelta più attesa dalla stagione in corso, e ormai agli sgoccioli, di Uomini e Donne: salito sul trono del programma portando con sé un sacco di polemiche, l’ex partecipante di Temptation Island è stata inizialmente attaccata da tutto il pubblico poiché ha scelto di rimettersi in gioco ad una sola settimana dalla fine della sua relazione storica con Nicola Panico, che durava da circa cinque ...

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari : flirt tra i due ex corteggiatori? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari sono più che amici? I messaggi social e i complimenti sembrano confermare questo avvicinamento(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne news - Marta Pasqualato ha trovato l'amore? Ecco chi è Video : L'edizione di quest'anno di ''Uomini e Donne'' ha permesso ad alcuni ragazzi e ragazze di provare delle forti emozioni. Tuttavia, per l'ex corteggiatrice Marta Pasqualato [Video]così non è stato, visto che l'ex tronista di ''Uomini e Donne'' Nicolò Brigante durante la sua scelta finale ha preferito scegliere Virginia. Naturalmente, proprio per questo motivo la giovane ragazza è stata abbastanza male, ma il pubblico da casa l'ha subito consolata ...

Uomini e Donne/ Ida e riccardo e altre due coppie pronte a Temptation Island? L'appello del web (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Alcune coppie nate quest'anno pronte a partecipare a Temptation Island? Ida e riccardo e Sossio con Ursula in pole!(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma in lacrime : addio a Marco Cappagli : L’amore fra Marco e Gemma, nato negli studi di Uomini e Donne, è già finito, fra lacrime, confessioni e il fantasma di Giorgio Manetti. L’ultima puntata del programma di Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata e ancora una volta i protagonisti del Trono Over sono stati Gem e George. La dama torinese sembrava decisa a voltare pagina, dopo i baci appassionati e le uscite con Marco, ma la situazione, nel giro di pochi giorni, è ...