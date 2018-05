Uomini e Donne | Nilufar ammette la tresca con Stefano | arriva la frecciatina di Nicolò

La scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : baci appassionati in villa : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:11:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar Addati ammette la storia con Stefano Guglielmini : "Ho fatto la ca*zata più grande della mia vita..." : Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella (tutte le anticipazioni, le potete trovare su Gossipblog, ovviamente), ha presenziato anche Nilufar Addati, la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato Uomini e Donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi.Nilufar, recentemente, è stato accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini, di averla frequentata durante il suo trono, di averlo ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha scelto... (Spoiler) : Mercoledì 30 maggio 2018, su Canale 5, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, dedicato alla scelta di Sara Affi Fella, ex concorrente di Miss Italia ed ex partecipante dell'edizione di Temptation Island andata in onda l'estate scorsa.Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Newsued.com, Sara Affi Fella ha scelto il corteggiatore Luigi ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne sceglie Luigi Mastroianni E’ da poco finita la registrazione dell’ultima puntata stagionale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata finalmente la scelta di Sara Affi Fella. In base alle anticipazioni circolate in questi ultimi minuti, la ragazza, visibilmente tesa come una corda di violino, si è presentata in studio indossando un abito elegantissimo. ...

Nilufar e Giordano a Uomini e Donne : lei conferma la storia con Stefano : Giordano e Nilufar sono tornati a Uomini e Donne: lei ha ammesso tutta la storia con Stefano Guglielmini A poche settimane dalla scelta, Giordano e Nilufar sono tornati a Uomini e Donne. E l’ex tronista napoletana ha colto l’occasione per chiarire la vicenda della sua presunta frequentazione con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Come fanno sapere […] L'articolo Nilufar e Giordano a Uomini e Donne: lei conferma la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con un breve Riassunto delle ultime vicende tra Gemma, Marco e l’intervento di Giorgio di qualche puntata fa. Marco che torna a sedersi, tra i “colleghi” del parterre, mentre Gemma lo incalza “Tu la parola amore non sai neanche cosa significhi!… Cosa? ci sei rimasto male? Non sai io!” A questo punto ci sarebbe in programma un ballo e Gemma aveva detto di volerlo fare con ...

Uomini e Donne Puntata di oggi 29 maggio 2018 : volano insulti tra Sossio ed Enrico! : Gemma è intenzionata a ballare ancora con Giorgio. Lui però ha cambiato idea. Enrico nonostante Sossio abbia dato l’esclusiva ad Ursula continua a chiamarla. Ad Aruta questo particolare non va giù ed i due cavalieri litigano pesantemente! Uomini e Donne: Gemma Galgani vuole ballare con Giorgio Manetti. Il cavaliere però si rifiuta! La Puntata Uomini e Donne over inizia con un video riepilogativo della scorsa Puntata. Gemma aveva chiesto ...

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne - i corteggiatori in studio : a breve la verità! : Sembra che finalmente il giorno tanto atteso sia arrivato e tra qualche ora potremo conoscere il volto della scelta di Sara Affi Fella che chiuderà quest'ultima settimana di programmazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:15:00 GMT)