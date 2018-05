Uomini e Donne anticipazioni | ecco chi ha scelto SARA AFFI FELLA

Uomini e Donne : la scelta di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni : La tronista partenopea ha concluso il suo percorso con il corteggiatore siciliano.

Uomini e Donne : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne sceglie Luigi Mastroianni E’ da poco finita la registrazione dell’ultima puntata stagionale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata finalmente la scelta di Sara Affi Fella. In base alle anticipazioni circolate in questi ultimi minuti, la ragazza, visibilmente tesa come una corda di violino, si è presentata in studio indossando un abito elegantissimo. ...

Nilufar e Giordano a Uomini e Donne : lei conferma la storia con Stefano : Giordano e Nilufar sono tornati a Uomini e Donne: lei ha ammesso tutta la storia con Stefano Guglielmini A poche settimane dalla scelta, Giordano e Nilufar sono tornati a Uomini e Donne. E l’ex tronista napoletana ha colto l’occasione per chiarire la vicenda della sua presunta frequentazione con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Come fanno sapere […] L'articolo Nilufar e Giordano a Uomini e Donne: lei conferma la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con un breve Riassunto delle ultime vicende tra Gemma, Marco e l’intervento di Giorgio di qualche puntata fa. Marco che torna a sedersi, tra i “colleghi” del parterre, mentre Gemma lo incalza “Tu la parola amore non sai neanche cosa significhi!… Cosa? ci sei rimasto male? Non sai io!” A questo punto ci sarebbe in programma un ballo e Gemma aveva detto di volerlo fare con ...

Uomini e Donne Puntata di oggi 29 maggio 2018 : volano insulti tra Sossio ed Enrico! : Gemma è intenzionata a ballare ancora con Giorgio. Lui però ha cambiato idea. Enrico nonostante Sossio abbia dato l’esclusiva ad Ursula continua a chiamarla. Ad Aruta questo particolare non va giù ed i due cavalieri litigano pesantemente! Uomini e Donne: Gemma Galgani vuole ballare con Giorgio Manetti. Il cavaliere però si rifiuta! La Puntata Uomini e Donne over inizia con un video riepilogativo della scorsa Puntata. Gemma aveva chiesto ...

Uomini e Donne - al Trono Over Giorgio non balla con Gemma e medita l'addio : Al Trono Over di "UominieDonne" Gemma Galgani dà il benservito a Marco per un ballo con Giorgio Manetti, mentre Sossio Aruta e Ursula Bennardo progettano le vacanze. E si scopre che la saccente Angela ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - ospiti della scelta di Sara : la dedica della Mennoia : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI ospiti della registrazione della scelta di Sara Affi Fella: confronto con Stefano Gugliemini nello studio di Uomini e Donne?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:51:00 GMT)

Uomini e Donne : la scelta di Sara in onda mercoledì 30 maggio : Uomini e Donne: la scelta di Sara Affi Fella va in onda domani mercoledì 30 maggio La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne andrà in onda domani, mercoledì 30 maggio. Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente chi tra Lorenzo Riccardo e Luigi Mastroianni uscirà dal programma insieme alla tronista. Ad annunciarlo […] L'articolo Uomini e Donne: la scelta di Sara in onda mercoledì 30 maggio proviene da Gossip e Tv.