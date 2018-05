Università | Milano-Bicocca festeggia vent' anni con Allevi e Bolle 2

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo saranno al centro di un dialogo sul ruolo della danza per l'individuo e per la società. Gli eventi che vedranno ...

Università : Milano-Bicocca festeggia vent'anni con Allevi e Bolle : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Musica, danza e sport per festeggiare i vent'anni di Milano-Bicocca. Il calendario di iniziative che celebrano due decenni di ricerca, didattica e innovazione dell'ateneo istituito il 10 giugno 1998 si arricchisce con tre appuntamenti a giugno e uno a ottobre. Si parte

Milano : Università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) – Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo ...

Milano : Università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) – Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo ...

Università : cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Il Politecnico di Milano ha risposto lo scorso aprile al bando del Ministero dello Sviluppo Economico e la proposta è stata selezionata con il massimo punteggio per la successiva fase di negoziazione. La Commissione di esperti, nominati dal Mise e dal Miur, ha valutato sia le capacità tecnico-organizzative dei componenti del partenariato che la qualità e la solidità economico-finanziaria complessiva della ...

Università : cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center (2) : (AdnKronos) – Il luogo prescelto, il quartiere Bovisa, è già caratterizzato dalla presenza della Joint Platform appena inaugurata con la Tsinghua University di Pechino e di PoliHub l’acceleratore del Politecnico di Milano che ospita, al suo interno, 113 realtà imprenditoriali (idee in accelerazione, startup e aziende).“Entra finalmente nel vivo la costituzione del Competence Center, ulteriore leva attrattiva all’interno ...

Università : Statale Milano - sentenza Tar non è in alcun punto sfavorevole : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – In riferimento alla sentenza del Tar del Lazio riguardante l’introduzione del numero programmato per i corsi di area umanistica all’Università Statale di Milano, “e con particolare riferimento all’interpretazione della stessa contenuta nel comunicato diffuso ieri da Udu”, la Statale richiama l’attenzione sul fatto che, “oltre a non evocare mai alcun profilo di ...

Mobilità sostenibile : Ubeeqo partner delle Università di Milano : Ubeeqo, il car sharing a postazioni fisse della città di Milano, continua a siglare importanti collaborazioni con il mondo accademico, connotandosi come partner d’eccellenza per una Mobilità condivisa, flessibile e green. Dopo il successo della prima partnership lanciata a marzo con il Politecnico di Milano, infatti, Ubeeqo ha avviato altre due collaborazioni con prestigiose università meneghine, in occasione del Festival dello Sviluppo ...

Samantha Cristoforetti ha incontrato gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca [FOTO] : 1/15 ...

Università : dal 15 maggio Open days in Bicocca a Milano : Industria 4.0, big data, adolescenza e salute mentale, economia circolare e sport management sono, invece, solo alcuni degli ambiti tra cui spazia l'offerta dei master di primo livello e di secondo ...

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

L'Università di Pechino sbarca a Milano : l'accordo tra Politecnico e ateneo Tsinghua per fare innovazione : L'obiettivo è creare nei 23 mila metri quadrati di Bovisa Tech il più grande hub europeo per la ricerca