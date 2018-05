Un' insegnante rispedisce a Trump la sua lettera | Piena di errori

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Ha aperto la, l'ha letta e ha cominciato a segnare tutti gligrammaticali. Il mittente dellaera l'inquilino della Casa Bianca, Donald, il destinatario "pignolo" un'di inglese di Atlanta. La"era stilisticamente spaventosa", ha commentato la donna, che, oggi in pensione, ha insegnato in una scuola secondaria di Atlanta per 17 anni. Yvonne Mason ha passato al setaccio le parole del presidente e ha trovato ben undici esempi di maiuscole non corrette di parole come "Stato" e "presidente". "Se fossimo stati in una scuola media le avrei dato una C, in una scuola superiore una D", ha riferito Yvonne. Ladiè arrivata in risposta a quella scritta dall'all'indomani della sparatoria nella scuola di Parkland, in Florida. Il testo, corretto minuziosamente dall'della Hughes Middle School e alla Mauldin High ...