Under 21 | Francia-Italia 1-1 | Capone risponde a Dembélé | pareggio a Besancon

Under 21 - Francia-Italia 1-1 : buona prova per gli azzurrini : Una Italia Under 21 competitiva pareggia 1-1 a Besançon sul campo della Francia. Protagonista della partita è Christian Capone, che appena entrato, trova un gran goal. La squadra di Di Biagio era partita male nel primo tempo e passata in svantaggio con il goal di Moussa Dembelé, attaccante di qualità che già frequenta le coppe europee con il Celtic Glasgow. L'articolo Under 21, Francia-Italia 1-1: buona prova per gli azzurrini sembra essere il ...

Amichevole Under21 - Francia-Italia 1-1 : 23.10 Pari 1-1 fra Francia e Italia in Amichevole a Besançon sulla strada per Euro2019 (ospitato nel nostro Paese). Avvio molto lento degli azzurrini.Difesa passiva quando (12') Bamba crossa da destra per la comoda girata di testa del solitario Dembelé. Francia avanti e tambureggiante. Montipò salva due volte su Dembelé. A fine frazione si sveglia l'Italia, con Bonazzoli che sfiora il palo in diagonale.Ripresa più convintaScamacca impegna ...

Calcio - amichevole Italia-Francia Under 21 : gli Azzurrini pareggiano per 1-1 - a segno Capone : Secondo incontro amichevole consecutivo per la nazionale under 21 di Calcio guidata da Luigi Di Biagio: gli Azzurrini, in quel di Besancon, hanno pareggiato per 1-1 contro i padroni di casa della Francia. Primo tempo tutto in favore dei transalpini, alla distanza, anche grazie ai cambi, sono venuti fuori Locatelli e compagni che sono riusciti a trovare il pari. Indicazioni positive per Di Biagio: c’è ancora molto però da lavorare in vista ...

