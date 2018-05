Under 21 | Francia-Italia 1-0 LIVE

Diretta/ Francia Italia Under 21 (risultato live 1-0) streaming video Rai : Bonazzoli sfiora il pareggio! : Diretta Francia Italia U21: info streaming video e tv della seconda amichevole nella nazionale del ct Di Biagio, dopo la sconfitta maturata con il Portogallo. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:38:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 29 maggio 2018. Su Rai2 l’amichevole Under 21 Francia – Italia : Luigi Di Biagio Rai1, ore 21.25: Il fulgore di Dony – 1^Tv Film tv di Pupi Avati del 2018, con Greta Zuccheri Montanari, Saul Nanni, Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Ambra Angiolini, Andrea Roncato. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: La storia d’amore, molto particolare, ambientata al giorno d’oggi a Bologna fra due quindicenni. Lei, Dony, è una ragazza con una forza enorme, che riesce a conquistare il ragazzo della ...

Under 16 - 20 azzurrini convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

