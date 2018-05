Under 21 | Capone risponde a Dembelé | l' Italia fa 1-1 contro la Francia

Calcio - amichevole Italia-Francia Under 21 : gli Azzurrini pareggiano per 1-1 - a segno Capone : Secondo incontro amichevole consecutivo per la nazionale under 21 di Calcio guidata da Luigi Di Biagio: gli Azzurrini, in quel di Besancon, hanno pareggiato per 1-1 contro i padroni di casa della Francia. Primo tempo tutto in favore dei transalpini, alla distanza, anche grazie ai cambi, sono venuti fuori Locatelli e compagni che sono riusciti a trovare il pari. Indicazioni positive per Di Biagio: c’è ancora molto però da lavorare in vista ...