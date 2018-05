Una Vita - 4-8 maggio : confronto tra madre e figlio : Proseguono le avvincenti storie della soap opera di Canale 5 Una Vita, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Acacias 38 e che va in onda con successo da tre anni sulla televisione italiana. Una Vita è riuscita a conquistare il cuore di circa 2 milioni e 700 mila telespettatori che ogni giorno si sintonizzano sull'ammiraglia Mediaset per seguire le storie degli abitanti di Acacias 38. Oggi vogliamo concentrarci sulle puntate in ...

Una Vita anticipazioni : CELIA torna ad Acacias - FELIPE spera nel perdono : Come già visto nei più recenti episodi di Una vita, la partenza di CELIA (Ines Aldea) per l’Inghilterra ha gettato FELIPE (Marc Parejo) nello sconforto più totale. A causa del tradimento dell’avvocato con la cameriera Huertas (Sandra Blazquez) e ad una cotta di CELIA per il ladro Cruz Bengoa (Dani Luque), la donna è riuscita a riscattare la sua dignità mettendo la parola fine alla sua vita matrimoniale e vani sono stati i tentativi ...

Morto il maestro Pippo Caruso - Una Vita in Rai al fianco di Baudo : Pippo Baudo, al quale è stato legato tutta la vita, si è detto 'distrutto per la perdita di un carissimo amico'. È Morto a 82 anni Pippo Caruso , che era nato a Belpasso , Catania, . Il maestro ha ...

Una Vita spoiler luglio : Leonor e Pablo sempre più lontani - ecco perchè : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, il capolavoro di Aurora Guerra ambientato nel vecchio quartiere di Acacias 38. Gli ultimi spoiler svelano che Pablo vedrà Leonor sempre più distante dopo il suo ritorno ad Acacias 38, tanto da cominciare ad indagare. Anticipazioni Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 con Habiba Le trame dei nuovi episodi di Una Vita, in programma a luglio su Canale 5, svelano che ci saranno ...

Bellano - all'artista Giancarlo Vitali il premio Rosa CamUna : Bellano , Lecco, , 28 maggio 2018 " All' artista bellanese 89enne Giancarlo Vitali il premio Rosa Camuna 2018 , un riconoscimento per l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si ...

'È la prima volta'. Dopo il royal wedding - riecco Pippa. Ma stavolta con Una 'novità' : ... è sbarcata agli Open di Francia, al famoso torneo di tennis Roland Garros, e oltre a sfoggiare un abito molto più carino , opinione di chi scrive, ndr , , sta invadendo le pagine della cronaca rosa ...

“In pubblico è la prima volta”. Dopo il royal wedding - riecco Pippa Middleton. Ma stavolta con Una ‘novità’ che non è passata inosservata : Diciamolo pure: al royal wedding di Harry e Meghan Markle Pippa Middleton non ha certo brillato come al matrimonio della sorella Kate. Era il 29 aprile 2011 e il mondo si accorgeva della sua esistenza (e del suo lato b passato alla storia). Pippa era la damigella d’onore e tutto il mondo è rimasto imbambolato quando l’ha vista entrare sorreggendo lo strascico della sposa, poi diventata duchessa di Cambridge. Da quel momento i ...

Anticipazioni Una Vita 29 maggio 2018 : Arturo convoca Liberto - Rosina e Susana : Dopo il duello, il colonnello vuole chiarire l'atteggiamento che Liberto e Rosina devono assumere per salvare il suo onore.

LUna dei fiori - il plenilunio di maggio influenza la tua vita : Una Luna piena non è certo una rarità, ne possiamo vedere una ogni mese, ma quella di maggio ha qualcosa di davvero speciale. I nativi americani, già in epoche lontane, avevano notato come la fioritura di anemoni, campanule, violette e altre specie di fiori coincidesse proprio con il plenilunio di maggio. E’ per questo motivo che l’hanno soprannominata Luna dei fiori, e con questo nome la conosciamo ancora oggi. Pare che il ...

Ricordi di Una Vita fa - che cos’è l’ipnosi regressiva : Come per la bobina di un film, c’è chi sostiene che sia possibile “tornare indietro” con la propria mente per recuperare i Ricordi perduti, riferibili vite precedentemente vissute. E’ la tesi dell’ipnosi regressiva, un metodo che mischia psicologia e credenze religiose orientali e che, nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti. L’obiettivo di ...

Una Vita anticipazioni puntate spagnole : Cayetana scompare tra le fiamme : Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole di Una Vita scopriamo che, dopo essere ridiventate amiche e complici, Cayetana verrà ingannata dalla Dicenta e scomparirà tra le fiamme. Prima però, spinta da Ursula, tenterà di ammazzare Teresa pugnalandola. Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Ursula si sposa e trama contro Cayetana Tra Ursula e Cayetana chi è più malvagia? Questa è una domanda a cui è molto difficile dare una risposta. La infida ...

Il Segreto : Alejandra Meco - Teresa di Una Vita - arriva a Puente Viejo : Anticipazioni Il Segreto: Alejandra Meco interpreterà Elsa a Puente Viejo, dopo aver lasciato Teresa di Una Vita Nel corso delle puntate spagnole de Il Segreto arriverà a Puente Viejo, Elsa, interpretata da Alejandra Meco, conosciuta dai telespettatori come Teresa di Una Vita. La giovane attrice approda nel cast della nota telenovela. Ricordiamo che la Sierra, […] L'articolo Il Segreto: Alejandra Meco, Teresa di Una Vita, arriva a Puente ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018 : anticipazioni puntata 458 di Una VITA di martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2018: Il tribunale ecclesiastico, in attesa di esprimersi definitivamente sull’annullamento delle nozze con Celia, sospende i diritti coniugali di Felipe. Arturo chiama Liberto, Rosina e Susana per parlare dell’atteggiamento che i due amanti dovranno tenere d’ora in avanti in pubblico, in modo da diminuire le dicerie: Susana suggerisce che Liberto e ...