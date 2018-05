Una finale di Champions League fuori dall’Europa | l’UEFA punta New York

Slitta la data della finale di Amici 2018 per Una puntata in più? Ipotesi tra silenzio di Maria De Filippi e i 5 senza maglia : La data della finale di Amici 2018 è ancora quella del 2 giugno? Twitter nel caos, al termine della semifinale in onda domenica 27 maggio su Canale 5 per una serie di motivi. Innanzitutto Maria De Filippi non ha ricordato la data della finale, non ha dato appuntamento al pubblico alla finale di Amici 2018 bensì solo alla puntata successiva. Nessuno dei 5 concorrenti semifinalisti, inoltre, è stato eliminato. La finale a 4 potrebbe quindi ...

Una finale senza lieto fine Ronaldo non si vede più Real : Luigi Guelpa Madrid La notte di Kiev e il trionfo Real d'improvviso si sono trasformati in una sorta di c'eravamo tanto amati. Persino il classico bagno dei tifosi madrileni nella celebre fontana ...

Finale Champions League 2018 - Salah infortUnato e sostituito : spalla ko e lacrime a Kiev : Era l'uomo più atteso. Lui, Mohamed Salah, il giocatore più chiacchierato del Liverpool. La sua Finale di Champions League, però, è durata appena mezz'ora. Troppo forte il dolore alla spalla dopo un ...

ATP Lione – Super Thiem in finale! L’austriaco rimonta Simon e conquista Una fantastica vittoria : Dominic Thiem si aggiudica la vittoria dell’ATP di Lione: il tennista austriaco Supera Simon in finale dopo una strepitosa rimonta Dominc Thiem si conferma un avversario davvero ostico su terra e lancia un particolare segnale in vista del Roland Garros. Davanti al pubblico dell’ATP di Lione, il tennista austriaco nega i sogni del francese Gilles Simon difronte al pubblico di casa. Thiem si impone nella finale del torneo francese con il punteggio ...

Ronaldo contro Salah : la finale di Champions è Una questione di stile : Cristiano Ronaldo non ha un capello fuori posto. I riccioli ingovernabili di Momo Salah, invece, sono diventati il suo marchio di fabbrica, tanto che i tifosi indossano delle parrucche per celebrarlo. Cristiano Ronaldo poi non ha un pelo sul corpo, mentre Momo Salah ha una barba incolta, che non ha alcuna intenzione di tagliare. Cristiano Ronaldo quando segna scivola sul prato con la sua classica esultanza, e se ha qualcosa che non va cerca un ...

Real Madrid-Liverpool - il pronostico di Una finale Champions a velocità elevate : Ci sarà storia nella finale di Champions League che si giocherà sabato 26 maggio a Kiev? A rispondere in maniera negativa è la storia stessa. Il Real Madrid vince sempre, sei volte sulle ultime sei finali di Coppa dei Campioni disputate. Eppure l’ultima volta che ne ha persa una, 37 anni fa, dall’altra parte c’era proprio il Liverpool. E allora per i Reds, forse, qualche speranza c’è. Quello che è certo è che sarà una ...

Roland Garros 2018 - il tabellone di Rafael Nadal e Fabio Fognini. Il ligure sogna Una semifinale con lo spagnolo… : L’occasione mancata a Roma, dove Fabio Fognini si è fatto rimontare da Rafael Nadal, ha lasciato l’amaro in bocca al ligure, che a Parigi potrebbe avere l’opportunità di vendicarsi della sconfitta del Foro Italico. Il tennista di Arma di Taggia è stato il primo capace (agli US Open) di rimontare due set di svantaggio all’iberico in uno Slam, dunque Nadal farebbe bene a temerlo. Certo, sulla terra rossa la musica è ...

Liverpool - Salah non salterà il Ramadan ma promette Una grande finale : ... stella del Liverpool di fede musulmana, che dal 16 maggio sta osservando la pratica di astensione da cibo, alcol e sesso durante il giorno, prevista dalla più importante ricorrenza del mondo ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in Una finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...

Vegas Golden Knights/ Una matricola in finale : l'hockey e la storia di un nuovo miracolo sul ghiaccio : I Vegas Golden Knights sono in finale NHL, la Lega americana di hockey su ghiaccio: la storia di un miracolo sportivo da parte di una squadra messa in piedi meno di un anno fa(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:20:00 GMT)

Il finale di Tredici 2 apre le porte a Una terza stagione? Il ruolo di Clay e la “nuova” Hannah Baker : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Tredici 2 - 13 Reasons Why 2. Non proseguite nella lettura se non volete sapere nulla. Il finale di Tredici 2 ha lasciato sotto shock i fan della serie. Si è discusso di una scena in particolare, che ha suscitato sdegno e tante critiche per come è stata rappresentata, ma gli ultimi istanti della seconda stagione potrebbero aprire le porte a un nuovo capitolo per 13 Reasons Why. Tredici ...

Valanga di polemiche su Tredici 2 - il web sotto shock si interroga su Una violenta scena nel finale di stagione : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sulla seconda stagione di Tredici. Non proseguite nella lettura se non volete sapere il contenuto. Dopo la prima acclamata, quanto criticata stagione, la pioggia di polemiche su Tredici 2 rischia di far dimenticare la cruda rappresentazione grafica del suicidio di Hannah Baker. Tale scena aveva scioccato il popolo del web, soprattutto i genitori degli adolescenti che si erano appassionati alla serie di ...

Lazio-Inter - Lauro : 'Sarà il campo a stabilire il verdetto finale. È Una finalissima!' : LAZIO INTER Lauro Franco Lauro , giornalista di Rai Sport , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Passione del Calcio riguardo il big match di questa sera tra Lazio ed Inter . Un giudizio anche riguardo a Roberto Mancini , nuovo ct della ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora Una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...