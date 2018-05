Una buona partenza è tutto | anche nella vita

Savona al Mef sarebbe Una buona notizia : Chi in questi giorni, da Bruxelles, da altre capitali europee e da Roma, insiste a richiamare il nascituro governo M5S e Lega al "rispetto delle regole", in particolare del Fiscal Compact, forse non ha chiara la portata della richiesta e le conseguenze da essa derivanti. Oppure, l'ha chiarissima e gioca al tanto peggio, tanto meglio.Oppure ancora, tenta di normalizzare anche M5S-Lega, dopo aver normalizzato Syriza in Grecia. Per provare a ...

Meghan seguirà un apprendistato di 6 mesi per diventare Una buona reale (su consiglio di Elisabetta) : All'indomani del royal wedding, Meghan Markle accetta il consiglio della regina Elisabetta e inizia un "apprendistato" di sei mesi per diventare una buona reale. La neo-duchessa di Sussex, infatti, trascorrerà un periodo sotto la guida di Samantha Cohen, assistente segretaria di The Queen soprannominata "Samantha la Pantera".La Cohen, 49 anni, si sposterà da Buckingham Palace a Kensington Palace, dopo ben 17 anni passati accanto ...

Il governo Conte è Una buona notizia - è giusto che ci provi : Allo stato in cui la situazione politica è arrivata in Italia, non è dubbio che la formazione del governo Conte sia una buona notizia. Messi da parte i catastrofismi e gli allarmismi che riempiono la stampa in questi giorni, è giusto che le forze "antisistema" si misurino finalmente con il "sistema", le sue regole, le contraddizioni della politica. E con la macchina di governo, che è facile criticare da fuori ma che ...

Incidente di corso Salamano : Una notizia buona e tre preoccupanti : E' stato dichiarato fuori pericolo Pietro Presti, il commerciante vercellese di 64 anni, colpito alla testa, lunedì mattina, dal portellone di un mezzo pesante che si è aperto all'improvviso. I medici ...

Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è Una buona notizia per il mondo : Il Venezuela di Nicolás Maduro ha ripetuto il rituale elettorale. «Abbiamo vinto, ancora una volta. Siamo una forza storica trasformata in vittoria popolare, vittoria popolare permanente. Voglio bene questa rivoluzione. Con lei sono nato e con lei morirò […] Ah, quanto mi avete sottostimato!». Così il presidente Venezuelano ha festeggiato la sera di domenica 20 maggio, tra balli e risate il risultato che lo rinnova in carica fino all’anno ...

Simy : 'Siamo concentrati - dobbiamo cercare di fare Una buona partita' : L'Attaccante del Crotone, Simy, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Crotone: 'Siamo concentrati, dobbiamo cercare di fare una buona partita e una bella prestazione, ci servono punti per la salvezza' Comments comments

Eugenio Scalfari lancia Roberto Maroni premier : 'Circola quest'ipotesi. Perché è Una buona soluzione' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari lancia un appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Un nome credibile per Mattarella'. Insomma, il fondatore si auspica che ...

Uber si aggiorna su Windows Phone…?! Si - ma non è Una buona notizia! : Qualche mese fa vi avevamo parlato dell’abbandono di Uber dalla piattaforma Windows Phone, Windows 10 e Windows 10 Mobile e quest’oggi invece vi parliamo dell’aggiornamento della medesima app sullo Store. Insomma, cosa sta succedendo? L’app di Uber ha ricevuto nelle scorse ore un’aggiornamento per Windows Phone, ma sfortunatamente per noi tutti, tale aggiornamento non introduce nessuna funzionalità ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha Una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

Barbara D’Urso - a Battipaglia Una statua dedicata alla conduttrice : “E’ Una zia bella e buona. Presto un sondaggio in rete” : Una statua a Barbara D’Urso. Non è l’incipit di un romanzo di fantascienza ma quel che potrebbe accadere a Battipaglia dove il geometra Damiano D’Andrea ha proposto prima un sondaggio tra i suoi concittadini e poi un referendum. Come riporta Salernonotizie.it la statua potrebbe apparire Presto in una qualche piazza o via: “Barbara – ha spiegato D’Andrea – rappresenta per i bambini la voce amica di una ...

Da Kate Moss a Sam Claflin - le star celebrano i 90 anni di Topolino attraverso l'obiettivo di Rankin per Una buona causa : Quest'anno il topo più famoso al mondo, inventato dalla penna di Walt Disney , spegne 90 candeline. Per festeggiarlo star di fama mondiale come Kate Moss, Heidi Klum, Liv Tyler, Mark Hamill, Tinie ...

Salvini : «Berlusconi candidabile Una buona notizia per la democrazia» : Torna candidabile Berlusconi. Ma la riabilitazione del Cavaliere «non cambia alcunché» nella trattativa per il governo fra M5S e Lega secondo il leader Cinquestelle Luigi di Maio, che...

Berlusconi riabilitato - la Lega festeggia - Salvini : 'Una buona notizia' : dal nostro inviato MILANO La Lega festeggia. Chissà quanto sinceramente, ma festeggia. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, e Matteo Salvini commenta così: 'Questa è una buona notizia per lui, ne ...

Una buona agenda Nagel : Sorpresa! Mediobanca ha un'agenda: non solo finanziaria ma anche un'agenda politica pubblica, con al primo punto il futuro dell'Italia sotto il governo 5 stelle-Lega. Ce lo saremmo aspettato magari da ...